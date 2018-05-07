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Турнир по каратэ в Туле: искусство скорости и точности
Фото Дмитрия Дзюбина.

Турнир по каратэ в Туле: искусство скорости и точности

Оружейная столица приняла крупные соревнования. Было здорово!

На выходных в Туле в СК «Новое поколение» прошел турнир по каратэ, приуроченный ко Дню Победы. В этом году в соревнованиях приняли участие около 540 спортсменов из 15 регионов страны — из Московской, Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Саратовской, Рязанской областей и др. Также побороться за медали приехали спортсмены из Луганской области.

Тульский регион представляли 110 участников.

Соревнования прошли в двух видах программы: кумитэ (свободные поединки) и ката (технический комплекс упражнений). Награды были разыграны в восьми возрастных группах: от 6 лет и старше.

Президент Федерации каратэ Тульской области Вугар Ахмедов:

Вугар Ахмедов

- Два с половиной года назад мы были маленьким щёкинским клубом, а сейчас мы областная Федерация составом более 160 спортсменов! Я счастлив, что мы проводим этот турнир. Большие команды приезжают к нам из разных городов. Это говорит о том, что нам доверяют, что мы можем проводить столь серьезные турниры.

На следующий год мы уже замахнемся на статус Всероссийского турнира по каратэ.

Я считаю, что залог хорошего каратиста — это тренер, который хочет расти и развиваться; адекватные родители, которые своего ребенка приводят в секцию, чтобы ребенок всесторонне развивался; а также отзывчивый спортсмен. Мало того, что у ребенка есть потенциал, природные данные, важно собственная инициатива.

На четырех площадках-татами судьи оценивали спортсменов по следующим критериям: техника удара, сила, скорость, правильно подобранная дистанция, боевой дух.

Своими впечатлениям о турнире поделились участники и их тренеры:

Елизавета Холопова (Рязань, 14 лет):

- Я занимаюсь карате с шести лет. Перед приездом в Тулу последний раз заняла второе место на выездных соревнованиях в Орле. В карьере спортсмена бывают и взлеты, и падения. В любом спорте этого не избежать. На соревнованиях хотелось бы победы, а если проиграю, то буду отрабатывать свои ошибки.

Сергей Машуров (Москва, 14 лет):

- Мои самые серьезные соревнования были в Польше — тогда я занял второе место, а еще завоевал серебро на чемпионате мира в Сербии. В Туле я второй раз уже, тут совершенно другие соревнования. Нужно прочувствовать татами, узнать противника, да и хочется показать достойный результат. Будет обидно, если проиграю, но это значит, что мне есть, над чем работать, есть что исправить в своей технике.

Виктория Фищева (Рязань, 15 лет):

- За четыре года, что я в каратэ, я заняла уже много призовых мест. Стараюсь чаще привозить домой призовые кубки и медали. Самые важные соревнования для меня были в Долгопрудном. Там я заняла третье место по кумитэ. Я надеюсь только на победу.

Спортсмены из Щёкино — 10-летний Влад Альховский и 9-летний Миша Голованов:

- Я пришел в карате три года назад, — говорит Влад. — За это время смог занять два первых места и одно бронзовое по ката. Я жду от соревнований опыта, о победе пока рано говорить. Я мало занимался, поэтому до побед мне еще тренироваться и тренироваться.

- Я приехал только за призовым местом! — говорит Миша. — Первое место, может, не смогу занять, а вот второе или третье постараюсь. На турнир приехали очень сильные ребята, я еще не участвовал в таком массовом соревновании.

Поддерживали своих воспитанников, конечно же, тренеры. Они находили нужные слова, чтобы ребята перестали волноваться и ничего не боялись.

Сергей Таранец (тренер, Смоленск, 23 года):

Сергей Таранец

- Я являюсь мастером спорта по всестилевому каратэ. В Тулу привез младшую сборную до 14 лет. Жду от своих воспитанников только победы, мы настроены на результат. Если не победим, будем долго и упорно работать над техникой, чтобы в будущем завоевывать призовые места.

Мария Рыбникова (тренер, Зеленоград, 22 года):

Мария Рыбникова

- Наша Федерация каратэномичи России привезла на турнир 10 человек. Для некоторых это первые соревнования. Круто, что в состязаниях участвует много маленьких детей, потому что им тоже хочется выступать, но как правило не находится соперников. Здесь есть возможность выступить, набраться опыта. Для наших воспитанников главная задача — повторить то, что мы отрабатывали на тренировках. Ребятам важно перебороть себя, постараться выложится на все 100 процентов.

 

Главный приз соревнований получил Вадим Демьяненко из Москвы. В общекомандном медальном зачете с большим отрывом первое место завоевала команда Московской области.

Тульская область — на втором месте. Больше всего золотых медалей у ребят из команды «Щекиноазота», которые взяли высшую награду в семи категориях.

Тульские спортсмены, по традиции, оказались сильнее в категориях 14−15 и 16−17 лет. Золото выиграли Максим Демичев и Максим Шевченко.

Текст Марии Аверкиной.

сегодня, в 12:24 +2
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