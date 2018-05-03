Фото из архива Myslo.
На Тулу надвигается гроза
Порывы ветра могут достигнуть 12-17 м/с.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 12-17 м/с.
Такая погода сохранится до вечера.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Другие статьи по темам
Место