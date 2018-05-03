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На Тулу надвигается гроза
Фото из архива Myslo.

На Тулу надвигается гроза

Порывы ветра могут достигнуть 12-17 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 12-17 м/с.

Такая погода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2.  Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:01 +5
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