На Тулу надвигается гроза

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 12-17 м/с.

Такая погода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра: