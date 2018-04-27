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В Щёкинском районе раньше срока жителям отключили отопление

В Щёкинском районе раньше срока жителям отключили отопление

Жители пожаловались губернатору.

26 апреля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина был рассмотрен вопрос завершения отопительного сезона в области на примере Щёкинского района.

Дюмин напомнил, что по нормативам подача тепла должна прекратиться, когда среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти дней.

В Щёкинском районе по постановлению администрации отопительный сезон завершился 23 апреля.

По словам губернатора, такая ситуация не допустима. В результате такого поспешного решения от жителей района стали поступать жалобы.

Глава администрации Щёкинского района Олег Федосов сообщил, что постановление о прекращении отопительного сезона отменено. Из 36 котельных уже работает 21, остальные 15 в процессе запуска.

Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципальных образований, руководителям ресурсоснабжающих организаций и ООО «Газпром межрегионгаз Тула» проработать вопрос обеспечения теплоснабжением социальных объектов и жителей области до стабилизации температурного режима, а своему заместителю Сергею Егорову — взять решение вопроса на личный контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:35 +1
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