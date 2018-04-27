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Открытие мотосезона в Туле: колонну возглавит Евгений Авилов на мотоцикле
Фото из архива Myslo.

Открытие мотосезона в Туле: колонну возглавит Евгений Авилов на мотоцикле

Вот такой сюрприз ожидает туляков!

28 апреля в Туле откроется мотосезон. Глава администрации города Евгений Авилов впервые возглавит колонну мотоциклов, которая проследует от площади Победы до площади Ленина.

Программа мероприятия:

  • 14.30 – сбор колонны на площади Победы в 14.30.
  • 15.30 – старт.
  • 15.35 – начало работы интерактивных зон.
  • В 15.45 – въезд колонны на площадь Ленина, торжественное открытие мотосезона.

Далее на сцене выступят рок-коллективы города и специальный гость праздника – группа «7Б».

Завершится праздник в 18.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:57 +2
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