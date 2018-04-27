Открытие мотосезона в Туле: колонну возглавит Евгений Авилов на мотоцикле

Фото из архива Myslo.

Вот такой сюрприз ожидает туляков!

28 апреля в Туле откроется мотосезон. Глава администрации города Евгений Авилов впервые возглавит колонну мотоциклов, которая проследует от площади Победы до площади Ленина.

Программа мероприятия:

14.30 – сбор колонны на площади Победы в 14.30.

15.30 – старт.

15.35 – начало работы интерактивных зон.

В 15.45 – въезд колонны на площадь Ленина, торжественное открытие мотосезона.

Далее на сцене выступят рок-коллективы города и специальный гость праздника – группа «7Б».

Завершится праздник в 18.00.