Фото из архива Myslo.
Открытие мотосезона в Туле: колонну возглавит Евгений Авилов на мотоцикле
Вот такой сюрприз ожидает туляков!
28 апреля в Туле откроется мотосезон. Глава администрации города Евгений Авилов впервые возглавит колонну мотоциклов, которая проследует от площади Победы до площади Ленина.
Программа мероприятия:
- 14.30 – сбор колонны на площади Победы в 14.30.
- 15.30 – старт.
- 15.35 – начало работы интерактивных зон.
- В 15.45 – въезд колонны на площадь Ленина, торжественное открытие мотосезона.
Далее на сцене выступят рок-коллективы города и специальный гость праздника – группа «7Б».
Завершится праздник в 18.00.
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