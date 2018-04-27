В центре Тулы устраняют коммунальную аварию

Фото Дмитрия Дзюбина и Розарио Агро.

Без горячей воды остались 209 домов, 9 детсадов и 7 школ.

Напомним, сегодня, 27 апреля, в центре Тулы произошла коммунальная авария: на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых из земли бил огромный фонтан кипятка.

Вода залила территорию детского сада. Сотрудники городской службы спасения откачивают воду из подвала детсада.

Отметим, что из-за коммунальной аварии припаркованным машинам нанесен серьезный ущерб.

Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады. Ориентировочные сроки окончания ремонта пока неизвестны.

В городской администрации рассказали, что произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены.

В результате аварии от горячего водоснабжения отключено 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.