В центре Тулы устраняют коммунальную аварию
Без горячей воды остались 209 домов, 9 детсадов и 7 школ.
Напомним, сегодня, 27 апреля, в центре Тулы произошла коммунальная авария: на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых из земли бил огромный фонтан кипятка.
Вода залила территорию детского сада. Сотрудники городской службы спасения откачивают воду из подвала детсада.
Отметим, что из-за коммунальной аварии припаркованным машинам нанесен серьезный ущерб.
Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады. Ориентировочные сроки окончания ремонта пока неизвестны.
В городской администрации рассказали, что произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены.
В результате аварии от горячего водоснабжения отключено 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.