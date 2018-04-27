Также будут обустроены посадочные площадки и заездные карманы.

В 2018 году в Туле установят 35 остановочных павильонов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обустройство посадочных площадок будет выполнено по следующим адресам:

поликлинника (ул. Мира),

18-й проезд (п. Октябрьский),

больница (ул. Кутузова),

больница №9 (Новомедвенский проезд),

Бондаренко (ул. Майская),

Яснополянский поворот,

10-й пр. (ул. Воздухофлотская),

клуб строителей (ул. Кутузова),

ул. Болотова (чет. сторона),

ул. Болотова (нечет. сторона),

Красноармейский проспект (ул. Дмитрия Ульянова),

Опытный завод (пр. Ленина),

развилка (Китаевский проезд),

8-й проезд Мясново (Тихмянова),

Полюсный 7-й проезд (Тихмянова).

По трем адресам будут обустроены заездные карманы: