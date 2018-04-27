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В Туле установят 35 остановочных павильонов

В Туле установят 35 остановочных павильонов

Также будут обустроены посадочные площадки и заездные карманы.

В 2018 году в Туле установят 35 остановочных павильонов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обустройство посадочных площадок будет выполнено по следующим адресам:

  • поликлинника (ул. Мира),
  • 18-й проезд (п. Октябрьский),
  • больница (ул. Кутузова),
  • больница №9 (Новомедвенский проезд),
  • Бондаренко (ул. Майская),
  • Яснополянский поворот,
  • 10-й пр. (ул. Воздухофлотская),
  • клуб строителей (ул. Кутузова),
  • ул. Болотова (чет. сторона),
  • ул. Болотова (нечет. сторона),
  • Красноармейский проспект (ул. Дмитрия Ульянова),
  • Опытный завод (пр. Ленина),
  • развилка (Китаевский проезд),
  • 8-й проезд Мясново (Тихмянова),
  • Полюсный 7-й проезд (Тихмянова).

По трем адресам будут обустроены заездные карманы: 

  • ул. Мосина (чет. сторона),
  • ул. Мосина (нечет. сторона),
  • автовокзал (пр-т Ленина).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +4
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