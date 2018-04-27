В Туле установят 35 остановочных павильонов
Также будут обустроены посадочные площадки и заездные карманы.
В 2018 году в Туле установят 35 остановочных павильонов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Обустройство посадочных площадок будет выполнено по следующим адресам:
- поликлинника (ул. Мира),
- 18-й проезд (п. Октябрьский),
- больница (ул. Кутузова),
- больница №9 (Новомедвенский проезд),
- Бондаренко (ул. Майская),
- Яснополянский поворот,
- 10-й пр. (ул. Воздухофлотская),
- клуб строителей (ул. Кутузова),
- ул. Болотова (чет. сторона),
- ул. Болотова (нечет. сторона),
- Красноармейский проспект (ул. Дмитрия Ульянова),
- Опытный завод (пр. Ленина),
- развилка (Китаевский проезд),
- 8-й проезд Мясново (Тихмянова),
- Полюсный 7-й проезд (Тихмянова).
По трем адресам будут обустроены заездные карманы:
- ул. Мосина (чет. сторона),
- ул. Мосина (нечет. сторона),
- автовокзал (пр-т Ленина).
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