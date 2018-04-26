Погода в Туле 27 апреля: небольшой дождь, облачность и умеренный ветер

Синоптики прогнозируют днём до 18 градусов выше нуля и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачность с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь (по данным сайта, Метеоинфо за сутки – до 2 мм). Ветер юго-западный, умеренный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от 13 до 18 выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.