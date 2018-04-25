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Туляки могут сдать в Росгвардию оружие за вознаграждение
Фото пресс-службы Росгвардии.

Туляки могут сдать в Росгвардию оружие за вознаграждение

На территории региона проходит операция «Оружие».

Управление Росгвардии по Тульской области информирует, что до 30 апреля жители области могут добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. 

В соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлен определенный размер вознаграждения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 0
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