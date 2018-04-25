Туляки могут сдать в Росгвардию оружие за вознаграждение

Фото пресс-службы Росгвардии.

Управление Росгвардии по Тульской области информирует, что до 30 апреля жители области могут добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлен определенный размер вознаграждения.