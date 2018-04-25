В Тульской области пройдет эндуро-фестиваль «Скитульский»

5 мая в Алексинском районе, в д. Ботня (мост через реку Вашана), состоится эндуро-фестиваль «Скитульский». Трасса проложена по природному пересеченному рельефу и позволяет начинающим мотоциклистам попробовать свои силы, а опытным — продемонстрировать свое мастерство.

Цели фестиваля: популяризация и развитие любительского мотоциклетного спорта, как формы здорового образа жизни и современного досуга; приобретение и совершенствования навыков управления мототехникой в сложных условиях.

Программа фестиваля:

9.00 — 11.00 — регистрация участников;

11.00 — 11.30 — брифинг, открытие фестиваля.

12.00 — 17.30 — заезды участников;

17.30 — 18.00 — подведение итогов;

18.00 — 23.00 — награждение участников, конкурсы, музыкальный вечер.

Зарегистрироваться можно, отправив заявку на почту info@tulaenduro.ru, или непосредственно в день проведения фестиваля.

Регламент соревнований здесь. Подробности в группе ВКонтакте.