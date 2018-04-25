Разработкой «Сплава» оснастят тульские больницы
Тульское оборонное предприятие разработало комплекс жизнеобеспечения «Ангел».
АО «НПО «Сплав» запустило серийное производство медицинских аппаратов, разработанных совместно с МГУ им.
25 апреля на оборонном предприятии медицинский персонал девяти городских и районных больниц Тульской области прошли обучение работе на новом аппарате.
«Ангел» создан в двух модификациях — стационарной и мобильной.
С помощью стационарного комплекса будет проводиться круглосуточный автоматический мониторинг состояния пациентов. В случае ухудшения состояния больного медперсонал получит экстренное оповещение и сможет вовремя вмешаться.
Мобильная версия аппарата будет использоваться для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, а также во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных.
При этом «Ангел» фиксирует и анализирует все отклонения в состоянии больного, а также управляет системой шприцевых насосов по заданной программе.
«Ангелами» будут оснащены палаты интенсивной терапии городских и районных больниц, а также санитарный автомобиль Центра медицины катастроф.