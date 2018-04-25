Разработкой «Сплава» оснастят тульские больницы

Фото из архива Myslo.

АО «НПО «Сплав» запустило серийное производство медицинских аппаратов, разработанных совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова , — мобильные медицинские комплексы жизнеобеспечения «Ангел».

25 апреля на оборонном предприятии медицинский персонал девяти городских и районных больниц Тульской области прошли обучение работе на новом аппарате.

«Ангел» создан в двух модификациях — стационарной и мобильной.

С помощью стационарного комплекса будет проводиться круглосуточный автоматический мониторинг состояния пациентов. В случае ухудшения состояния больного медперсонал получит экстренное оповещение и сможет вовремя вмешаться.

Мобильная версия аппарата будет использоваться для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, а также во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных.

При этом «Ангел» фиксирует и анализирует все отклонения в состоянии больного, а также управляет системой шприцевых насосов по заданной программе.

«Ангелами» будут оснащены палаты интенсивной терапии городских и районных больниц, а также санитарный автомобиль Центра медицины катастроф.