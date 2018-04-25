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Разработкой «Сплава» оснастят тульские больницы
Фото из архива Myslo.

Разработкой «Сплава» оснастят тульские больницы

Тульское оборонное предприятие разработало комплекс жизнеобеспечения «Ангел».

АО «НПО «Сплав» запустило серийное производство медицинских аппаратов, разработанных совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, — мобильные медицинские комплексы жизнеобеспечения «Ангел».

25 апреля на оборонном предприятии медицинский персонал девяти городских и районных больниц Тульской области прошли обучение работе на новом аппарате.

«Ангел» создан в двух модификациях — стационарной и мобильной.

С помощью стационарного комплекса будет проводиться круглосуточный автоматический мониторинг состояния пациентов. В случае ухудшения состояния больного медперсонал получит экстренное оповещение и сможет вовремя вмешаться.

Мобильная версия аппарата будет использоваться для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, а также во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных.

При этом «Ангел» фиксирует и анализирует все отклонения в состоянии больного, а также управляет системой шприцевых насосов по заданной программе.

«Ангелами» будут оснащены палаты интенсивной терапии городских и районных больниц, а также санитарный автомобиль Центра медицины катастроф.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:39 +4
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