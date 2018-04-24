В Туле госпитализировали двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина

Советский лыжник Вячеслав Веденин, который является двукратным олимпийским чемпионом, находится в больнице. По данным «Интерфакса», Веденин госпитализирован с инсультом.

Веденин завоевал две золотые медали на Олимпийских играх 1972 года в Саппоро. Также он является четырехкратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом Европы.

О легендарном туляке Вячеславе Веденине Myslo писал неоднократно. Читайте интересные факты из биографии чемпиона здесь и здесь.