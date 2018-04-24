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Учения: в Богородицком районе сотрудники МЧС потушили лесной пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Учения: в Богородицком районе сотрудники МЧС потушили лесной пожар

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

24 апреля в Богородицком районе прошли учения по тушению лесных пожаров. В них были задействованы пожарно-спасательные формирования ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение», Главного управления МЧС России, государственного учреждения «Управление противопожарной службы», полиция, медицинская служба и другие специализированные организации.

Легенда была такова: произошло небольшое ландшафтное возгорание, которое переросло в лесной пожар.

По плану привлечения сил и средств на начальном этапе были задействованы подразделения лесничеств. С осложнением оперативной обстановки количество сил и средств наращивалось. В дело включились подразделения областной пожарной охраны и федеральной противопожарной службы.

Прорабатывали такие вопросы, как прокладка минерализованных полос, применение встречного отжига для остановки прохождения огня, организация тушения с помощью ранцевых огнетушителей и малых лесопатрульных комплексов, оказание медпомощи пострадавшим, оцепление района условной чрезвычайной ситуации, задержание «нарушителей общественного порядка» и работа оперативной следственной группы.

В ходе учений условный лесной пожар был оперативно ликвидирован. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, специалисты, задействованные в тренировке, с поставленными задачами справились успешно.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +1
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