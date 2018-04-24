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В Туле состоится акция «Тополь Победы»

В Туле состоится акция «Тополь Победы»

Участники торжественно посадят росток тополя Победы и высадят аллею ив.

25 апреля в Туле состоится акция «Тополь Победы». Волонтеры помогут сохранить память о великой Победе для наших потомков, продлив жизнь легендарному столетнему тополю — живому свидетелю Великой Отечественной войны, пережившему Сталинградскую битву.

Акция пройдет в сквере «Памяти погибших железнодорожников» (ул. Демонстрации, 134). Участники торжественно посадят росток тополя Победы и высадят аллею ив.

На акцию приглашены ветераны, представители местной власти, администрации и жители города. Приходите и вы!

 

В центре Волгограда растет израненный тополь-долгожитель. Он устоял во время Сталинградской битвы. Сражение длилось 200 дней, город был разрушен, тополь изувечен пулями и снарядами. Чудом стало то, что весной 1943 года он вновь расцвёл, обломанный, усеянный «шрамами» и «ссадинами». Для отвоёванного, освобождённого Сталинграда это стало надеждой на мирное будущее.

Волгоградский тополь стал настоящим символом жизни для всех россиян.

Могучему дереву сегодня больше 100 лет.

 

Сюжет: День Победы-2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:51 0
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