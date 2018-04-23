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В Туле водитель «Лэнд Ровера» насмерть сбил девушку
На фото погибшая девушка.

В Туле водитель «Лэнд Ровера» насмерть сбил девушку

Это произошло на пешеходном переходе.

21 апреля в 22.10 в Туле напротив дома №21-а на Одоевском шоссе 29-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер» сбил 19-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как стало известно Myslo, водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его оперативно нашли сотрудники ГИБДД.

Пострадавшую девушку с различными травмами госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась.


Фото с места ДТП.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

сегодня, в 10:57 0
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