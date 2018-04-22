В Туле на Масловском водозаборе ликвидирован порыв

Специалисты АО «Тулагорводоканал» ликвидировали порыв водовода.

Напомним, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье: в следствие удара молнии в ЛЭП скакнуло напряжение и гидроудар, который не выдержали трубы Масловского водозабора. Был поврежден участок трубопровода диаметром 800 мм.

"В настоящее время ведется промывка трассы, далее – заполнение водой. В ближайшее время вода начнет поступать в жилые дома", – сообщает пресс-служба администрации Тулы.

После промывки системы и заполнения трассы вода поступит в жилые дома, ожидаемое время подачи воды потребителям – 00.00 22 апреля.