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Налоговые инспекции Тульской области приглашают на дни открытых дверей

Налоговые инспекции Тульской области приглашают на дни открытых дверей

23 и 24 апреля в налоговых инспекциях все желающие смогут получить профессиональный совет и квалифицированную помощь налоговых инспекторов.

Налогоплательщики узнают о порядке и сроках декларирования налогооблагаемых доходов за 2017 год, получат помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, самостоятельно сформируют и распечатают необходимые листы декларации, и тут же, при наличии всех необходимых документов, представят её в налоговый орган.

Для посетителей оборудованы рабочие места с установленной на компьютер программой «Декларация» и доступом к интернет-сервисам налоговой службы. Напоминаем, налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту своего учета (месту жительства). 

Представить налоговую декларацию в налоговые инспекции по месту жительства не позднее 3 мая 2018 года обязаны лица, получившие доходы:

  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • от предпринимательской деятельности;
  • полученные в порядке дарения;
  • в виде выигрышей в лотереи и т.д.

График работы инспекций предусматривает 23 и 24 апреля продление рабочих дней до 20.00.  

Подробности на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кампания».

сегодня, в 13:00 +1
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