Налоговые инспекции Тульской области приглашают на дни открытых дверей
23 и 24 апреля в налоговых инспекциях все желающие смогут получить профессиональный совет и квалифицированную помощь налоговых инспекторов.
Налогоплательщики узнают о порядке и сроках декларирования налогооблагаемых доходов за 2017 год, получат помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, самостоятельно сформируют и распечатают необходимые листы декларации, и тут же, при наличии всех необходимых документов, представят её в налоговый орган.
Для посетителей оборудованы рабочие места с установленной на компьютер программой «Декларация» и доступом к интернет-сервисам налоговой службы. Напоминаем, налоговая декларация представляется в налоговые инспекции по месту своего учета (месту жительства).
Представить налоговую декларацию в налоговые инспекции по месту жительства не позднее 3 мая 2018 года обязаны лица, получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- от предпринимательской деятельности;
- полученные в порядке дарения;
- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
График работы инспекций предусматривает 23 и 24 апреля продление рабочих дней до 20.00.
Подробности на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кампания».