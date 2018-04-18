В Туле отпраздновали столетний юбилей органов госбезопасности региона

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ветеранов и сотрудников Управления ФСБ России по Тульской области поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Он отметил, что за столетнюю историю службы тульским чекистам не раз приходилось работать в тяжелейших условиях и во все времена они проявляли стальную выдержку, мужество, героизм. Так было и в Великую Отечественную войну, и в тяжелые послевоенные годы и в эпоху «холодной войны», так остается и сегодня:

Ваше ведомство играет важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности России, защите ее государственных интересов. Вы помогаете поддерживать спокойствие и порядок в обществе.

Глава региона поблагодарил ветеранов Управления, которые закладывали и укрепляли офицерские традиции службы, а сегодня передают молодым поколениям свой богатый опыт и знания. Губернатор вручил отличившимся сотрудникам региональные награды, а завершилось мероприятие праздничным концертом.