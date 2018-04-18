Туляки примут участие в марафоне «Вестники Победы»

Жители города прочитают 73 фронтовых письма в память о годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тульском государственном музее оружия 27 и 28 апреля с 10 до 19 часов состоится региональный марафон чтения фронтовых писем «Вестники Победы», приуроченный к 73-й годовщине Великой Победы.

В мероприятии примут участие активисты детских и молодежных объединений, лидеры общественных организаций, неравнодушные жители Тулы и Тульской области, общественные деятели и ветераны Великой Отечественной войны.

В рамках марафона запланировано чтение 73 фронтовых писем, копии которых предоставлены музеями региона и жителями Тульской области. Прочтение каждого письма станет отдельным видеороликом, которые будут опубликованы в тематической группе «ВКонтакте» до 6 мая.