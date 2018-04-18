новости
новости
Регистрация
Туляки примут участие в марафоне «Вестники Победы»

Туляки примут участие в марафоне «Вестники Победы»

Жители города прочитают 73 фронтовых письма в память о годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тульском государственном музее оружия 27 и 28 апреля с 10 до 19 часов состоится региональный марафон чтения фронтовых писем «Вестники Победы», приуроченный к 73-й годовщине Великой Победы.

В мероприятии примут участие активисты детских и молодежных объединений, лидеры общественных организаций, неравнодушные жители Тулы и Тульской области, общественные деятели и ветераны Великой Отечественной войны.

В рамках марафона запланировано чтение 73 фронтовых писем, копии которых предоставлены музеями региона и жителями Тульской области. Прочтение каждого письма станет отдельным видеороликом, которые будут опубликованы в тематической группе «ВКонтакте» до 6 мая.

Для участия в марафоне необходимо отправить копию письма и контактные данные на электронную почту: chtenie71@mail.ru до 21 апреля.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
всероссийский марафонмероприятие ко Дню Победыфронтовые письмапатриотическое мероприятие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская «Октава» откроет свои двери 23 апреля
Тульская «Октава» откроет свои двери 23 апреля
В Туле отпраздновали столетний юбилей органов госбезопасности региона
В Туле отпраздновали столетний юбилей органов госбезопасности региона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.