С начала года туляки создали 584 семьи

Городской комитет ЗАГС подвёл итоги работы за первый квартал.

В первом квартале 2018 года комитетом ЗАГС администрации Тулы проведена торжественная регистрация 584 браков. С января по март в областном центре появилось на свет 720 мальчиков и 691 девочка.

Самыми популярными именами стали: Александр, Артем, Дмитрий, Михаил, Мария, Ксения, Виктория и Полина. Свадебный «бум» пришелся на последнюю субботу перед Великим постом – 17 февраля состоялось 30 свадеб.

Вопреки традициям и суевериям на май 2018 года подано 144 заявления о регистрации брака.

Сотрудники комитета ЗАГС проводят торжественные мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни. В 2018 году таких пар уже было пять: Юсуповы Равиль Гимадеевич и Нина Леонидовна, Гришины Александр Сергеевич и Антонина Алексеевна, Муравнянцевы Петр Иванович и Мария Архиповна, Соловьевы Вячеслав Михайлович и Валентина Александровна, Карташевы Юрий Васильевич и Лидия Ивановна.