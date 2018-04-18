Тульская «Октава» откроет свои двери 23 апреля

На открытии творческого индустриального кластера выступит группа «Моя Мишель».

Уникальный проект на стыке урбанистики, науки и творчества, созданный на территории действующего завода, включает мультимедийный «Музей станка», Научно-техническую библиотеку, Зин-редакцию, Фаблаб, Высшую техническую школу.

Обновлённая «Октава» начнёт свою работу в понедельник, 23 апреля. В программе открытия лекции, мастер-классы, выставки, кураторские экскурсии. Специальный гость открытия – группа «Моя Мишель».