Провал в центре Тулы: дорожники приступили к работам

Фото Алексея Пирязева.

В центре Тулы – в Благовещенском переулке – провалилась земля. Об этом написал наш пользователь Den в блоге «Народный журналист».

– Тульская земля перестала выдерживать проводимую на ней реконструкцию. Вот так сейчас выглядит тротуар в Благовещенском переулке прямо напротив грандиозных раскопок:

Сегодня, 18 апреля, дорожники приступили к работам, опасные участки огородили сигнальной лентой.

Работы будут вести еще несколько дней, так как необходимо заасфальтировать участки. Дорожники ждут благоприятных погодных условий.