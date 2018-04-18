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Провал в центре Тулы: дорожники приступили к работам
Фото Алексея Пирязева.

Провал в центре Тулы: дорожники приступили к работам

Опасные участки огородили сигнальной лентой.

В центре Тулы – в Благовещенском переулке – провалилась земля. Об этом написал наш пользователь Den в блоге «Народный журналист». 

– Тульская земля перестала выдерживать проводимую на ней реконструкцию. Вот так сейчас выглядит тротуар в Благовещенском переулке прямо напротив грандиозных раскопок:

Сегодня, 18 апреля, дорожники приступили к работам, опасные участки огородили сигнальной лентой.

Галерея
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 1
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 2
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 3
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 4
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 5
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 6
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 7
Провал в центре Тулы в Благовещенском переулке, Фото: 8
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Работы будут вести еще несколько дней, так как необходимо заасфальтировать участки. Дорожники ждут благоприятных погодных условий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +6
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