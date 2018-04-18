Фото Алексея Пирязева.
Провал в центре Тулы: дорожники приступили к работам
Опасные участки огородили сигнальной лентой.
В центре Тулы – в Благовещенском переулке – провалилась земля. Об этом написал наш пользователь Den в блоге «Народный журналист».
– Тульская земля перестала выдерживать проводимую на ней реконструкцию. Вот так сейчас выглядит тротуар в Благовещенском переулке прямо напротив грандиозных раскопок:
Сегодня, 18 апреля, дорожники приступили к работам, опасные участки огородили сигнальной лентой.
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Работы будут вести еще несколько дней, так как необходимо заасфальтировать участки. Дорожники ждут благоприятных погодных условий.
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