Роспотребнадзор закрыл кафе в Алексине
Во время проверки обнаружились множественные нарушения.
Судебные приставы-исполнители исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кафе.
Ранее территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском, Ясногорском районах проведена проверка кафе, расположенного в Алексине на ул. Энгельса, 28.
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по результатам проверки был выявлен ряд нарушений:
- набор и площади помещений организации не обеспечивают поточность технологического процесса приготовления продукции;
- не оборудована обособленная система местной вытяжной вентиляции;
- не представлены документы, подтверждающие автономность системы канализации кафе от системы канализации жилого дома;
- загрузка пищевых продуктов осуществляется с фасада дома, где расположены окна жильцов;
- не оборудованы моечные ванны и раковины с подводкой горячей и холодной воды.
Указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Суд постановил приостановить деятельность организации быстрого питания сроком на 90 суток. В указанный срок руководство кафе обязано устранить выявленные нарушения.
Судебным приставом-исполнителем решение суда об административном приостановлении деятельности организации было исполнено в полном объеме.