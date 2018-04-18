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Роспотребнадзор закрыл кафе в Алексине

Роспотребнадзор закрыл кафе в Алексине

Во время проверки обнаружились множественные нарушения.

Судебные приставы-исполнители исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кафе.

Ранее территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском, Ясногорском районах проведена проверка кафе, расположенного в Алексине на ул. Энгельса, 28.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по результатам проверки был выявлен ряд нарушений:

  • набор и площади помещений организации не обеспечивают поточность технологического процесса приготовления продукции;
  • не оборудована обособленная система местной вытяжной вентиляции;
  • не представлены документы, подтверждающие автономность системы канализации кафе от системы канализации жилого дома;
  • загрузка пищевых продуктов осуществляется с фасада дома, где расположены окна жильцов;
  • не оборудованы моечные ванны и раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Суд постановил приостановить деятельность организации быстрого питания сроком на 90 суток. В указанный срок руководство кафе обязано устранить выявленные нарушения.

Судебным приставом-исполнителем решение суда об административном приостановлении деятельности организации было исполнено в полном объеме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 +1
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