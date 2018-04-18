Подробности: Трое москвичей полтора года удерживали тулячку в заложниках

За это время мужчины успели отобрать у женщины московскую квартиру и дачу в Веневском районе. Рассказываем подробности этого необычного преступления.

Все началось в 2013 году. Тогда 58-летняя Людмила Архипова (имена героев публикации изменены) познакомилась со своими будущими мучителями. Пенсионерке и ее брату-инвалиду в наследство досталась квартира в Москве и дача с земельным участком в Веневском районе. Зимой Людмила с братом жили в столице, а летом отдыхали на даче.

Ездить приходилось общественным транспортом, но однажды женщина познакомилась с 36-летним Андреем. Мужчина таксовал и предложил за небольшое вознаграждение всегда подвозить пенсионеров.

Во время этих поездок Андрей узнал: родственников у пенсионеров нет, а дорогое имущество в собственности имеется.

Кроме того, Людмила поделилась: брату нужна дорогостоящая операция, поэтому в последние месяцы они копят на нее деньги. Андрей решился на преступление.

Помощи в этом он попросил у своего друга — 37-летнего Михаила. Перед пенсионерами они разыграли целое представление.

В июле 2013 года, когда Людмила везла с собой 160 тысяч рублей на лечение брата, Андрей договорился о встрече с Михаилом на трассе М-4. И посадил его в автомобиль под видом голосующего пассажира. Мужчины сделали вид, что незнакомы.

Внезапно, когда Михаил был уже в машине, он достал пневматческий пистолет и стал угрожать Людмиле: потребовал у нее деньги. Испуганная пенсионерка отдала всё, что у нее было, и Михаил исчез.

Андрей пытался успокоить попутчицу, сказал, что у него есть знакомые в прокуратуре, они помогут найти преступника. Он уговорил женщину не обращаться в полицию. Людмила была занята лечением брата, поэтому согласилась.



Тот самый дом в Веневском районе.

Через неделю Андрей по­звонил Людмиле и сказал, что его друг нашел ограбившего ее негодяя. И предложил поехать к нему за деньгами.

Они договорились встретиться на автозаправке в Веневском районе. Ничего не подозревавшая женщина села в машину, но она снова затормозила около лесополосы. Из багажника вылез Михаил. Людмила поняла, что ее обманули, а таксист и грабитель в сговоре. Мужчины стали ей угрожать и забрали имевшиеся у нее 22 тысячи рублей и документы.

Злоумышленники требовали отдать им миллион рублей, но женщина клялась: таких денег у нее нет. Андрей и Михаил запугивали пенсионерку. Они говорили, что принесут лопату и заставят ее копать себе могилу в лесу.

Людмила была в безвыходной ситуации, она просто не могла согласиться на условия грабителей. Тогда таксист оставил женщину и Михаила в лесу, а сам поехал искать квартиру, в которой они будут дер­жать заложницу.

Пенсионерку связали скотчем и бросили в лесу на всю ночь.

На следующее утро Андрей вернулся. Мужчины решили содержать свою заложницу в квартире Михаила и его жены в Подмосковье.

Людмила жила там, как в клетке. Она не могла ничего решать, ей нельзя было уезжать и с кем-то общаться. Иногда пенсионерку выпускали гулять во двор, но при одном условии: ей нельзя было ни с кем заводить разговор.

Брата Людмилы тоже привезли в эту квартиру. И он стал орудием для шантажа. Злоумышленники угрожали: если пенсионерка нарушит молчание, ее брата тут же убьют.

Заточение продолжалось полтора года. За это время мужчины отобрали у Людмилы и квартиру, и дачу с участком. По документам, пенсионерка как будто бы сама продала московскую недвижимость за полтора миллиона рублей. А спустя несколько месяцев мужчины продали эту же квартиру уже за восемь миллионов рублей. Ту же сделку провели и с дачным участком.

Когда все сделки были проведены, от Людмилы решили избавиться. Ее насильно положили в психиатрическую больницу, чтобы признать сумасшедшей.

В психушке Людмила провела 40 дней. А затем ее перевели в обычную больницу. К этому моменту умер ее брат, поэтому шантажировать пенсионерку стало нечем.

Женщина сбежала из больницы к своей подруге. Она рассказала о случившемся и написала заявление в полицию. Но правоохранители ей не поверили. Рассказ женщины был похож на сюжет фильма, поэтому в возбуждении уголовного дела отказывали целый год.

Ход расследованию дали, когда один из подозреваемых признался в разбое. Он сказал, что они действительно отобрали деньги, но в заложниках никого не держали и даже, напротив, приютили пенсионерку с братом из жалости. Версия была слишком уж неправдоподобной.

Сейчас Людмиле удалось вернуть свою квартиру, а вот дача так и остается в чужой собственности.

Расследование уголовного дела окончено.

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Татьяна Артюшкова:

Татьяна Артюшкова - Мужчины обвиняются в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия, грабежа, вымогательства в крупном размере, в целях получения имущества в особо крупном размере, похищения человека из корыстных побуждений. Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено для рассмотрения в Озерский городской суд Московской области.

Молодые люди сейчас находятся под стражей, жена Михаила — под подпиской о невыезде. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.