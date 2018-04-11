Тульскую «катюшу» увезли на ремонт

Фото Юлии Гришиной.

«Катюша», встречающая туляков на въезде в Пролетарский район, будет участвовать в параде Победы 9 Мая на главной площади Тулы уже в четвертый раз.

Сейчас боевая машина отправляется на «Сплав», где на нее поставят двигатель. После парада в течение двух месяцев она вернется на постамент, сейчас идут переговоры о том, чтобы установить на этом место макет, а саму «катюшу» поместить в музей предприятия-шефа.

Пока макет не будет найден, на въезде в Пролетарский округ будет стоять сама боевая машина.

Напомним, «катюшу» вернули на постамент только в ноябре 2017 года. До этого она полгода провела на «Сплаве».

Боевая машина относится к категории памятных знаков и стоит на балансе города. Шефствует над «катюшей» НПО «Сплав». Именно там в 2015 году машина обрела вторую жизнь.