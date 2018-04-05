На Косой Горе задержали вора, обчистившего кошелёк посетителя кафе

Сотрудники отделения полиции «Косогорское» установили подозреваемого в совершении кражи денег из кошелька. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник воспользовался тем, что посетитель местного кафе оставил без присмотра свою куртку.

Похититель незаметно для владельца вытащил из кармана кошелёк и забрал денежные средства в размере четырёх тысяч рублей. В ходе проведённых мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 30-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина изобличён в противоправном деянии. В отделении полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».