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На Косой Горе задержали вора, обчистившего кошелёк посетителя кафе

На Косой Горе задержали вора, обчистившего кошелёк посетителя кафе

В отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отделения полиции «Косогорское» установили подозреваемого в совершении кражи денег из кошелька. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник воспользовался тем, что посетитель местного кафе оставил без присмотра свою куртку.

Похититель незаметно для владельца вытащил из кармана кошелёк и забрал денежные средства в размере четырёх тысяч рублей. В ходе проведённых мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 30-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина изобличён в противоправном деянии. В отделении полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +2
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