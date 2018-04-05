новости
новости
Регистрация
На горячую линию тульского Роспотребнадзора за март поступило 400 звонков

На горячую линию тульского Роспотребнадзора за март поступило 400 звонков

Более 70% обращений касались продажи непродовольственных товаров и некачественного оказания услуг.

За март текущего года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 400 обращений по телефону «горячей линии». Порядка 70% звонков были связаны с защитой прав потребителей, остальные касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В сфере потребительских прав туляки жаловались на некачественные непродовольственные товары, ненадлежащее оказание различных услуг. Помимо телефонных консультаций, специалисты Роспотребнадзора помогали тулякам составлять претензии в адрес недобросовестных продавцов.

Ещё 64 звонка были посвящены вопросам эпидемиологии: профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, иммунопрофилактике, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Ещё 33 обращения касались выдачи экспертных заключений на образовательную деятельность, температурного режима в классах, заболеваемости сотрудников и детей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областизащита прав потребителейгорячая линияконсультации для населения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косой Горе задержали вора, обчистившего кошелёк посетителя кафе
На Косой Горе задержали вора, обчистившего кошелёк посетителя кафе
Тульские полицейские проводят для подростков занятия по профилактике наркомании
Тульские полицейские проводят для подростков занятия по профилактике наркомании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.