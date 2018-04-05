На горячую линию тульского Роспотребнадзора за март поступило 400 звонков

Более 70% обращений касались продажи непродовольственных товаров и некачественного оказания услуг.

За март текущего года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 400 обращений по телефону «горячей линии». Порядка 70% звонков были связаны с защитой прав потребителей, остальные касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В сфере потребительских прав туляки жаловались на некачественные непродовольственные товары, ненадлежащее оказание различных услуг. Помимо телефонных консультаций, специалисты Роспотребнадзора помогали тулякам составлять претензии в адрес недобросовестных продавцов.

Ещё 64 звонка были посвящены вопросам эпидемиологии: профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, иммунопрофилактике, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Ещё 33 обращения касались выдачи экспертных заключений на образовательную деятельность, температурного режима в классах, заболеваемости сотрудников и детей.