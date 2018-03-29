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Погода в Туле 30 марта: мокрый снег с дождём, потепление и южный ветер

Погода в Туле 30 марта: мокрый снег с дождём, потепление и южный ветер

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.

Днем местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный, южный – до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днём – от -2 до плюс трёх. Атмосферное давление пониженное – 745-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
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