Погода в Туле 30 марта: мокрый снег с дождём, потепление и южный ветер
Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.
Днем местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный, южный – до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днём – от -2 до плюс трёх. Атмосферное давление пониженное – 745-740 мм рт. ст.
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