Перевозчиков в Тульской области заставят соблюдать расписание и принимать безнал

А за каждым транспортным средством на дорогах области будет следить региональная навигационно-информационная система.

На очередном заседании Тульской областной думы депутаты обсудили проект закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам на территории Тульской области».



Проект закона приводит действующую редакцию в соответствие с изменениями федерального законодательства.

То есть отныне все переводчики по всей стране — и Тульская область не исключение — будут работать по единым правилам.

В частности, новая редакция законопроекта дополнена статьей, в которой установлены требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области.

В перечне указанных в законопроекте требований — соблюдение максимального количества транспортных средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием.



Также указанные категории перевозчиков должны будут осуществлять перевозки в соответствии с установленным расписанием. При этом максимально допустимое соотношение между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием, должно составлять не более 4%.

Максимально допустимое соотношение между количеством рейсов определяется уполномоченным органом исполнительной власти области.



Еще одно требование к перевозчикам — передача в региональную навигационно-информационную систему Тульской области информации о месте нахождения каждого транспортного средства, используемого на маршруте регулярных перевозок.

Перевозчики также должны обеспечивать исправную работу:

установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов,

системы контроля температуры воздуха,

электронного информационного табло,

оборудования для безналичной оплаты проезда,

в случае если указанные характеристики транспортных средств предусмотрены решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.



Кроме того, перевозчики должны будут информировать уполномоченный орган исполнительной власти области, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня начала осуществления регулярных перевозок по измененным тарифам.

Если в течение года эти требования будут нарушены неоднократно, уполномоченный орган сможет через суд прекратить действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Кроме того, закон предлагает регулировать отношения между органами, к компетенции которых отнесено: