Расследование: Как выжигали тульского картофельного магната и его партнеров

Предприятие «Максим Горький» в Чернском районе в последнее время преследуют неприятности.

Забегая вперед, дадим справку по предприятию.

ООО «Максим Горький». Сельхозпредприятие, входит в структуру Национальной земельной компании. Базируется в Чернском районе, деревня Поповка. Главный инвестор — российский олигарх Александр Лебедев. Генеральный директор — Андрей Самошин, областной депутат.

В июле 2017 года часть акций Национальной земельной компании (9%) приобрел «Мираторг-Брянск».

В конце прошлого года на предприятии «Максим Горький» началась череда пожаров. Причем все из них произошли при весьма странных обстоятельствах: по выходным горели машины доставки продукции ООО «Максим Горький».

28 октября, 5 ноября, 11 ноября — запомним эти даты.

Все сгоревшие автомобили (полуприцепы-рефрижераторы) принадлежали тульскому ООО «ТрансХолдинг» и работали с ООО «Максим Горький» по договору.

Первый пожар: Подольск

27 октября 2017 года ООО «ТрансХолдинг» по заявке ООО «Максим Горький» (дер. Поповка Чернского района) предоставило машину на погрузку. Нужно было в ночь на 28.10 отвезти в столицу партию картошки. Загрузившись в Поповке, водитель автопоезда DAF двинулся в сторону Москвы. В Подольском районе (это было около 2-х часов ночи) дальнобойщик услышал странный хлопок. Из-под машины повалил дым.

Пламя в области передней оси полуприцепа никак не хотело затухать: огнетушители не помогали. Водитель успел отцепить тягач, но сам полуприцеп сгорел.

Сгоревший остов притащили на базу в поселок Петровский. Тогда всё списали на возможное самовозгорание.

Второй пожар: Некрасово

Прошла ровно неделя, и в выходные из Поповки снова поступает разнарядка на машины. Снова ночные загрузки, в том числе доставка в Москву.

Рано утром 5 ноября фура-рефрижератор «Рено-Премиум» загрузилась картошкой на складе готовой продукции ООО «Максим Горький» и отправилась в путь.

Около девяти утра в районе парка активных развлечений Некрасово машина загорелась. Сценарий тот же: хлопок, белый дым из-под кабины. Пламя упорно не хотело гаснуть под напором пены огнетушителей. Водитель не пострадал лишь чудом. Прибывшие в мгновение ока пожарные тоже обратили внимание, что с огнем было необычайно сложно бороться: пламя вновь разгоралось, как только на него переставала попадать гасящая смесь.

Тягач сгорел, рефрижератор сильно пострадал, остались лишь стенки.

При первоначальном осмотре автопоезда вероятной причиной посчитали выход из строя турбины, хотя были сомнения: данная неисправность не приводит к таким тяжким последствиям.

На транспортном предприятии серьезно задумались: два возгорания подряд, в разных местах, общий ущерб составил на тот момент 6,8 млн рублей. Плюс — ущерб самому «Максиму Горькому» от «жареной картошки» — 750 тысяч.

Машины впоследствии оборудовали специальными огнетушителями, способными гасить «зажигательную смесь», которой не требуется доступ кислорода.

Третий пожар: Поповка

Следующие выходные ждали уже «на нервах». В ночь на 11 ноября 2017 года загружаться на «Максим Горький» поехал тоже «Рено Премиум».

Вечером 10 ноября водитель прибыл в Поповку к складу готовой продукции. Остановился рядом с другими грузовиками на неосвещенном участке местности. Пока ходил за документами, машина около 10 минут была без присмотра. Вернувшись в грузовик, водитель приготовился ко сну: дорога дальняя, перед погрузкой решил выспаться. Около 1.30 его разбудил крик водителя соседней машины: «Вставай! Горишь!»

От пылающей машины загорелся сам склад готовой продукции.

В момент пожара хотели воспользоваться гидрантом на складе, но, по словам предпринимателя-владельца рефрижератора, гидранта не оказалось, как и воды в системе. Запросили помощь из Черни. Добровольная пожарная дружина тоже приехала «пустой». Лишь прибывшие спасатели МЧС смогли погасить пламя.

На обгоревшем коллекторе грузовика при осмотре было обнаружено странное пятно, явно от постороннего предмета. Нужно отметить, что на грузовике «Рено Премиум» доступ к этой трубе (ее рабочая температура достигает 400−600 градусов) очень прост. Она ничем не закрыта. Чтобы что-то положить на нее, злоумышленнику потребуется несколько секунд.

Возможно, так было и с предыдущей машиной. И «сюрприз» на коллекторе машины неизвестные оставили в тот момент, когда машина была холодной. Поэтому и загорелся грузовик в пути. А в третий раз водитель прибыл на погрузку к складу на хорошо прогретом моторе…

Этот «Рено» сгорел полностью. Ущерб — 5 млн рублей.

По данному факту проведена проверка, возбуждено уголовное дело.

какие напрашиваются выводы

Проанализировав обстоятельства пожаров, можно сделать вывод, что все случаи связаны и машины просто сожгли:

Горели только машины, которые приезжали на загрузку и уезжали с продукцией местного сельхозпроизводителя ООО «Максим Горький» в Москву. Все возгорания произошли в выходные дни (четко через неделю), погрузка велась только со склада готовой продукции ООО «Максим Горький» в темное время суток. Все возгорания машин сопровождались сильным хлопком и белым дымом. При горении ни одно из средств пожаротушения не могло потушить транспорт, все выгорело полностью. Углекислотные огнетушители только на секунды сбивали пламя, а затем возгорание начиналось снова. Состав горючей смеси сразу обеспечивал сильный очаг возгорания. За последний год машины «ТрансХолдинга» стали основным транспортом по доставке продукции ООО «Максим Горький», перевозили 60−70% готовой продукции. Договор перевозки был заключен в 2013-м году.

С 13 ноября к расследованию по факту пожара подключились МЧС и полиция. «ТрансХолдинг» перестал отправлять машины на «Максим Горький» на ночную загрузку.

Четвертый пожар: Склад

И вот 15 ноября ночью в Поповке… загорелся сам склад готовой продукции «Максима Горького».

«На месте происшествия работали 44 пожарных. К счастью, никто не пострадал. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, выгорело здание размером 70×70 м по всей площади. Причина пожара устанавливается», — писал тогда Myslo по официальной «пожарной» сводке.

Поначалу появилась информация о том, что пожар на Поповке — это чистой воды поджог и якобы задержали даже кого-то из мигрантов-рабочих.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, экспертиза показала, что причиной пожара на предприятии действительно стал умышленный поджог.

Материалы передали в местную полицию для расследования.

Однако впоследствии «что-то пошло не так». Задержанный начал давать показания, что просто обедал на стопке гофрокартона, «окурок бросил, загорелось». Этих объяснений полиции оказалось достаточно, чтобы вернуть дело дознавателям МЧС с формулировкой «умысел не доказан». Великолепно!

по инстанциям

Как стало известно Myslo, материалы по факту пожара в «Максиме Горьком» пожарные дознаватели вновь отдали в полицию — они были уверены, что там поджог.

Но там снова вынесли отказной, и бумаги легли на стол к прокурору. На момент публикации материала Myslo выяснил, что прокуратура отменила решение полиции и всё же передала материалы им для расследования.

На сегодняшний день возбуждено и расследуется уголовное дело по факту поджога третьего автопоезда на территории ООО «Максим Горький», который находился на погрузке у склада готовой продукции (5 ноября).

В телефонном разговоре Андрей Самошин рассказал, что человек, который поджег склад, установлен. Это один из рабочих, приезжий из Узбекистана. Есть видеозапись, на которой виден момент начала пожара. Однако мотив преступления не ясен. По мнению Самошина, рабочий мог оказаться пироманом. Якобы ранее за ним уже замечали некие странности.

– Я считаю, нужно дождаться окончания расследования. Насколько мне известно, подозреваемый, которого мы установили, первоначально давал признательные показания. Думаю, следствие идет объективно. Версий о том, кто мог поджигать машины ООО «Трансхолдинг», у меня нет. Это дело следствия – выяснять такие моменты. Сейчас наша задача — активно следствию помогать, что мы и делаем.

По словам Андрея Самошина, ущерб, нанесенный его предприятию поджогом, оценили в более чем 100 млн рублей. Однако имущество было застраховано. Ущерб же, нанесенный неизвестными машинам «ТрансХолдинга», «повис» в воздухе.

Все вышеизложенные события и их последствия, в том числе и уничтожение склада и оборудования, были направлены и негативно повлияли, в первую очередь, на экономическую деятельность ООО «Максим Горький» – одного из самых крупных производителей сельхозпродукции в Тульской области.

Похоже, «ТрансХолдинг», а то и сам «Максим Горький», стали жертвами чужих разборок в стиле 90-х.

Не могли ли сгоревшие машины быть «сигналом» для собственников «Максима Горького»? А что если пожар на складе стал уже конкретным указанием на сворачивание бизнеса?

На «Максиме Горьком», как говорят источники, сотрудникам уже в открытую говорят, что с апреля они работать не будут. Откуда ждать помощи предпринимателям? Кто возместит им ущерб?

Одна надежда на огласку, качественное следствие и внимание к проблеме на самом высоком уровне.

Сотрудники предприятия «ТрансХолдинг» написали обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

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