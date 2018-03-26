Туляков приглашают на конкурс «Семья года»
Победители конкурса представят наш регион на всероссийских соревнованиях.
В Тульской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе-фестивале «Семья года».
К участию приглашаются жители региона, состоящие в браке и воспитывающие (или воспитавшие) детей.
Конкурс объявлен по пяти номинациям:
- «Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных;
- «Молодая семья». Участие в данной номинации принимают семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, и имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет;
- «Сельская семья». В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности;
- «Золотая семья России». Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 50 лет;
- «Семья — хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
Проведение конкурса организовано в три этапа:
- Муниципальный — организуется на уровне муниципальных образований Тульской области до 8 мая 2018 года и заключается в отборе кандидатур для участия в конкурсе на областном уровне;
- Областной — пройдет с 10 по 24 мая 2018 года. Жюри оценит представленные документальные материалы участников конкурса;
- Финал — состоится с 25 по 27 мая 2018 года на базе оздоровительного учреждения Тульской области. Это творческий конкурс и состязание семей в находчивости, оригинальности и сообразительности.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и представить полный пакет документов в администрацию муниципального района (городского округа) по месту жительства.
В каждой номинации жюри определит 3 победителей.
Гран-при конкурса и звание «Семья года» получит команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего этапов конкурса.
Победители конкурса, занявшие первые места, представят наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».
Дополнительную информацию можно получить по телефону 24-51-91 и электронной почте.