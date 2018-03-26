новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на конкурс «Семья года»
Фото пресс-службы министерства труда и соцзащиты Тульской области.

Туляков приглашают на конкурс «Семья года»

Победители конкурса представят наш регион на всероссийских соревнованиях.

В Тульской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе-фестивале «Семья года».

К участию приглашаются жители региона, состоящие в браке и воспитывающие (или воспитавшие) детей.

Конкурс объявлен по пяти номинациям:

  • «Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных;
  • «Молодая семья». Участие в данной номинации принимают семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, и имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет;
  • «Сельская семья». В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности;
  • «Золотая семья России». Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 50 лет;
  • «Семья — хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Проведение конкурса организовано в три этапа:

  • Муниципальный — организуется на уровне муниципальных образований Тульской области до 8 мая 2018 года и заключается в отборе кандидатур для участия в конкурсе на областном уровне;
  • Областной — пройдет с 10 по 24 мая 2018 года. Жюри оценит представленные документальные материалы участников конкурса;
  • Финал — состоится с 25 по 27 мая 2018 года на базе оздоровительного учреждения Тульской области. Это творческий конкурс и состязание семей в находчивости, оригинальности и сообразительности.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и представить полный пакет документов в администрацию муниципального района (городского округа) по месту жительства.

В каждой номинации жюри определит 3 победителей.

Гран-при конкурса и звание «Семья года» получит команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего этапов конкурса.

Победители конкурса, занявшие первые места, представят наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 24-51-91 и  электронной почте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Конкурссемья года
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле при сходе снега рухнуло ограждение крыши: Подробности
В Туле при сходе снега рухнуло ограждение крыши: Подробности
За минувшие выходные в Тульской области поймали 47 пьяных водителей
За минувшие выходные в Тульской области поймали 47 пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.