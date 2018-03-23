В тульском Управлении МВД прошёл семинар для сотрудников дежурных частей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Руководители и сотрудники дежурных частей органов внутренних дел Тульской области приняли участие в специальном семинаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятие прошло в Центре профессиональной подготовки, его цель – повышение эффективности и совершенствование деятельности подразделений дежурной части. От действий сотрудников дежурных частей зависит и мнение граждан о полиции в целом, и организация работы по раскрытию преступлений «по горячим следам».

Открывший семинар начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил важность незамедлительного реагирования на сообщения, поступающие в дежурную часть. Также в рамках мероприятия Сергей Галкин наградил полицейских отличившихся при исполнении служебных обязанностей.