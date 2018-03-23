Следственный комитет: за нечищеные крыши тульским коммунальщикам грозит уголовная ответственность

Фото из архива MySlo

Сотрудники СУ СК России по Тульской области рекомендуют руководителям управляющих компаний региона надлежащим образом организовать и проконтролировать проведение работ по удалению наледи, снега и сосулек с крыш домов.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и осторожными. Будьте особенно внимательны, проходя под крышами многоэтажных зданий, находясь возле подъездов жилых домов, магазинов и других общественных мест.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками управляющих компаний предусмотрена уголовная ответственность по статьям «Халатность» «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Если от падения с крыши льда, снега или сосулек пострадают люди, ответственное лицо отправится в колонию на срок до пяти лет. Санкции остальных статей тоже предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

был случай

В сентябре прошлого года Алексинский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы руководителя управляющей компании «Наш Дом I» 49-летнего Юрия Суховеева. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Напомним, 18 февраля 2017 года упавшая с крыши дома глыба льда убила мать двоих детей Юлию Губареву.