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Следственный комитет: за нечищеные крыши тульским коммунальщикам грозит уголовная ответственность
Фото из архива MySlo

Следственный комитет: за нечищеные крыши тульским коммунальщикам грозит уголовная ответственность

Некачественная уборка снега может обернуться для сотрудников управляющих компаний лишением свободы.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области рекомендуют руководителям управляющих компаний региона надлежащим образом организовать и проконтролировать проведение работ по удалению наледи, снега и сосулек с крыш домов.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и осторожными. Будьте особенно внимательны, проходя под крышами многоэтажных зданий, находясь возле подъездов жилых домов, магазинов и других общественных мест.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками управляющих компаний предусмотрена уголовная ответственность по статьям «Халатность» «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Если от падения с крыши льда, снега или сосулек пострадают люди, ответственное лицо отправится в колонию на срок до пяти лет. Санкции остальных статей тоже предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет. 

был случай

В сентябре прошлого года Алексинский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы руководителя управляющей компании «Наш Дом I» 49-летнего Юрия Суховеева. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Напомним, 18 февраля 2017 года упавшая с крыши дома глыба льда убила мать двоих детей Юлию Губареву. 

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