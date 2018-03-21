Погода в Туле 22 марта: снег, облачность и лёгкий мороз

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают гололедицу на дорогах и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг ночью будет облачно. Небольшой, местами умеренный снег.

Днём ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 3 мм). На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -10 до -5, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.