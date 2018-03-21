В Туле в Платоновском парке высадят более 1000 деревьев
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.
К губернатору Тульской области Алексею Дюмину обратились туляки, обеспокоенные вырубкой деревьев в Платоновском парке.
Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, вырубка больных и аварийных деревьев в парке проводилась в соответствии с порубочными билетами, выданными администрацией Тулы.
В весенне-осенний период в парке будут проведены работы по благоустройству территории, там высадят более 1000 саженцев различных деревьев. Все работы находятся на контроле.
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