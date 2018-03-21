новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут соревнования по любительскому авторалли

В Туле пройдут соревнования по любительскому авторалли

Заезды посвящены столетию Красной Армии и памяти Героя Советского Союза Николая Полукарова.

В субботу, 24 марта, в Туле, на площади Победы стартуют соревнования по любительскому авторалли «Тульский рубеж». Автомобилисты примут участие в заезде по маршруту «Тула – Венев».

Соревнования посвящены столетию образования РККА и памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Николая Полукарова.

Сбор участников заездов – в 9.00 на площади Победы (ул. 9 Мая, д. 1). Все подробности – здесь.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автораллисоревнования по автоспортулюбительский автоспортавторалли
Место
ТулаВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские встретились с Михаилом Пореченковым
Тульские полицейские встретились с Михаилом Пореченковым
Как тулякам узнать, кто положил глаз на их недвижимость
Как тулякам узнать, кто положил глаз на их недвижимость
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.