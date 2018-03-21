В Туле пройдут соревнования по любительскому авторалли

В субботу, 24 марта, в Туле, на площади Победы стартуют соревнования по любительскому авторалли «Тульский рубеж». Автомобилисты примут участие в заезде по маршруту «Тула – Венев».

Соревнования посвящены столетию образования РККА и памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Николая Полукарова.