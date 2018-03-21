В Туле пройдут соревнования по любительскому авторалли
Заезды посвящены столетию Красной Армии и памяти Героя Советского Союза Николая Полукарова.
В субботу, 24 марта, в Туле, на площади Победы стартуют соревнования по любительскому авторалли «Тульский рубеж». Автомобилисты примут участие в заезде по маршруту «Тула – Венев».
Соревнования посвящены столетию образования РККА и памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Николая Полукарова.
Сбор участников заездов – в 9.00 на площади Победы (ул. 9 Мая, д. 1). Все подробности – здесь.
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