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Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области приняли присягу
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области приняли присягу

Клятву произнесли 30 росгвардейцев.

Торжественная церемония принятия присяги сотрудниками вневедомственной охраны состоялось в тульском музее оружия.

В мероприятии приняли участие руководство Росгвардии по Тульской области, начальник регионального УМВД, ветераны, семьи сотрудников и кадеты.

Священную клятву соблюдать Конституцию, уважать права и свободы человека, быть честными и мужественными, не щадя своей жизни, охранять правопорядок произнесли 30 сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.

- Цените оказанное вам государством доверие – беречь жизнь, спокойствие и безопасность граждан. Храните и приумножайте добрые традиции, заложенные нашими ветеранами, добросовестно несите службу на благо Отечества, - открыл мероприятие начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик.

- Каждый из вас с этого момента – сотрудник Росгвардии, на которого с надеждой взирают тысячи глаз, и вы должны помнить, что теперь в ваших руках не только безопасность вас и ваших близких, но и безопасность всего региона, - отметил начальник УМВД генерал-майор полиции Сергей Галкин.

В течение полугода сотрудники, принявшие Присягу, изучали правовые дисциплины, основы оказания первой помощи, отрабатывали боевые приёмы борьбы; особое внимание уделялось физической и огневой подготовке. Теперь они полностью готовы к службе по обеспечению безопасности жителей региона.

Сейчас на улицах города и области несут службу 36 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. С начала года сотрудники ведомства раскрыли 35 преступлений, разыскали 27 человек, находящихся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 −1
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Управление Росгвардии по Тульской областиприняли присягу

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