Жительница Дубны задолжала детям более миллиона рублей

Мировой судья Одоевского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 41-летней Ольги М.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно).

У женщины в специализированном детском учреждении находятся двое несовершеннолетних детей. Но это не отменяет обязанности матери платить детям алименты. Судом установлено, что М. уже подвергалась административному наказанию за неуплату алиментов, но в период с 18.01.2012 года по 22.01.2018 года в нарушение решения суда без уважительных причин не выплачивала средства на содержание детей.

В результате у женщины образовалась задолженность в размере 1 121 524 рубля.

Суд назначил М. наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства.