В Туле разыскиваются родственники участников боев в Смоленской области во время войны

Представители поискового отряда «Рейд» (г. Гагарин Смоленской области) обратились в администрацию Тулы с просьбой оказать содействие в поиске информации о туляках, которые участвовали в боях под Смоленском в 1943 году:

- Наш поисковый отряд на протяжении двух десятков лет занимается поиском и увековечением памяти солдат и командиров, погибших и пропавших без вести на территории Гагаринского района Смоленской области в годы войны.

В феврале 1943 года близ города Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области лыжный батальон 29 Гвардейской стрелковой дивизии, по распоряжению командования, пройдя линию фронта, занял населенный пункт Лескино, дожидаясь подкрепления. Подкрепление к батальону не пришло. В окружении более 220 бойцов и командиров сражались несколько суток. Не дождавшись помощи, батальон вызвал огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числятся пропавшими без вести.

Поисковым отрядом «Рейд» ведется работа по сбору информации о последнем бое отдельного лыжного батальона 29 гвардейской стрелковой дивизии. В результате архивной работы удалось собрать множество информации. Найдены семьи некоторых из участников того боя, которые теперь знают место, где погиб или был ранен их родственник.

Вся информация, собранная нами за годы поиска, размещена на сайте, посвященном тем событиям — www.leskino.ru.

В числе участников того боя были и туляки.

Просим вас оказать помощь в сборе информации об участнике боя, помочь найти родственников солдат, собрать максимально возможную информацию о солдате, фотографии, письма, воспоминания о нем. Вся информация очень важна для нас и будет храниться в музее поискового отряда в городе Гагарин, и использоваться для дальнейшего исследования истории боя лыжного батальона.

Имеющиеся у нас данные:

Дударев Георгий Ильич. 1903 г. р. Гвардии красноармеец. Стрелок. Место рождения: Тульская обл., Лаптевский р-н., д. Никольское. Призван: Тульским РВК. Пропал без вести. Жена: Дударева Надежда Ивановна, гор. Тула, ул. Бандуринская (ул. Бундурина?), д. 31.

Рудометов Иван Никитович (Никифорович) 1903 г. р. Гвардии красноармеец. Стрелок. Место рождения: Тульская обл., Центральный р-н, Косая гора. Призван: Тульским РВК. Выжил. Жена: Рудометова Анна Тихоновна, Тульская обл., Центральный р-н, п. Косая Гора, Ивановские дачи, ул. Ленина, д. 16, кв. 3″.

Обращаться к члену отряда Наталье Антипенко, 107564, г. Москва, ул. 3-я Гражданская д. 6, кв. 85, тел. +79036682963, эл. адрес: 6682963@mail.ru.