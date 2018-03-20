В Туле осудили рецидивиста, пытавшегося сбросить жертву с моста

За разбойное нападение в сентябре 2017 года на женщину в районе Павшинского моста осужден ранее судимый 35-летний Иннокентий Фаянов.

19 марта Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор ранее неоднократно судимому 35-летнему суворовцу Иннокентию Фаянову. Суд признал его виновным в совершении разбойного нападения. Myslo писал об этом дерзком нападении здесь.



Иннокентий Фаянов.

Суд установил, что 7 сентября 2017 года около 16 час. 30 мин. Фаянов, находясь на лестничном пролете возле Павшинского моста по направлению

к дому по ул. Васина, заметил 32-летнюю женщину.

Он ударил ее ногой в спину, отчего женщина упала лицом вниз на лестничный пролет.

Фаянов трижды ударил ее в затылок и крикнул: «Если закричишь — убью!» и, вырвав у пострадавшей сумку, скрылся.

Находящееся в сумке имущество было оценено в 14 тысяч рублей.

Крики о помощи потерпевшей услышал проходивший неподалеку туляк. Он начал преследовать Фаянова, догнал его и отобрал похищенную сумку, которую тут же вернул потерпевшей.

Затем мужчина вместе с прибывшими сотрудниками полиции искал скрывшегося разбойника. Злодея нашли на территории складов недалеко от места совершения преступления.

Приговором суда Иннокентию Фаянову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По иску потерпевшей в возмещение морального вреда суд взыскал с осужденного 30 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что Фаянов освободился из мест не столь отдаленных в июне 2017 года. А уже в сентябре вновь отправился в следственный изолятор.

Как оказалось, разбойник имеет даже свой «почерк» в совершении нападений на женщин. Так, в 2009 году (тогда ему было 27 лет) он совершил нападение на прохожую, которое впоследствии было квалифицировано как покушение на грабеж.

12 сентября 2009 года около 23 часов Фаянов, увидев в руках у ранее ему незнакомой девушки сотовый телефон Sony Ericson, стал ее преследовать и довел до дома.

Воспользовавшись тем, что девушка не закрыла за собой дверь в подъезд, Фаянов догнал ее между дверями подъезда, схватил за руку и потребовал отдать ему телефон. После этого прижал ее к стене и стал душить. Девушка, испугавшись, хотела отдать мобильник Фаянову, но вместо него с перепугу сунула ему пачку сигарет. Фаянов, рассматривая добычу, ослабил хватку, и девушке удалось скрыться.

Тогда злоумышленник получил 3 года 2 месяца строгого режима.

После освобождения в 2012 году Фаянов вновь совершил похожий грабеж, отобрав у женщины две сумки в Центральном районе Тулы.