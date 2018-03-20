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В Щекинском районе суд обязал администрацию оборудовать вентиляцией детсад

В Щекинском районе суд обязал администрацию оборудовать вентиляцией детсад

Судебный иск против администрации МО Щекинский район подал территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки работники ведомства обнаружили, что в детском саду №16 (Щекино, ул. 2-я Луговая, 2) нарушено санитарное законодательство. Причем администрация района неоднократно не исполняла предписания санитарных врачей.

По результатам рассмотрения искового заявления Щекинский районный суд Тульской области исковые требования удовлетворил и обязал администрацию МО Щекинский район выполнить предписание в части оборудования локальной вытяжной системы вентиляции в детском саду.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:20 +1
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