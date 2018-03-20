В Щекинском районе суд обязал администрацию оборудовать вентиляцией детсад

В ходе проверки работники ведомства обнаружили, что в детском саду №16 (Щекино, ул. 2-я Луговая, 2) нарушено санитарное законодательство. Причем администрация района неоднократно не исполняла предписания санитарных врачей.

По результатам рассмотрения искового заявления Щекинский районный суд Тульской области исковые требования удовлетворил и обязал администрацию МО Щекинский район выполнить предписание в части оборудования локальной вытяжной системы вентиляции в детском саду.