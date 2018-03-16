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Голосуем за логотип празднования 500-летия Тульского кремля

Голосуем за логотип празднования 500-летия Тульского кремля

Выбираем из 9 вариантов.

На открывшейся 13 марта в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля выставке, посвященной исторической роли Тульского кремля и городов засечной черты, началось голосование за лучший логотип празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Теперь отдать свой голос можно на портале правительства Тульской области. Ссылка на голосование.

Галерея
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 1
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 2
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 3
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 4
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 5
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 6
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 7
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 8
Логотипы для Тульского кремля, Фото: 9
Опрос

А вам какой логотип нравится?

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:21 +5
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