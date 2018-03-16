Голосуем за логотип празднования 500-летия Тульского кремля

На открывшейся 13 марта в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля выставке, посвященной исторической роли Тульского кремля и городов засечной черты, началось голосование за лучший логотип празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Теперь отдать свой голос можно на портале правительства Тульской области. Ссылка на голосование.

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