Погода в Туле 15 марта: снегопад, гололёд и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Возможен сильный снег.

Днем местами налипание мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо, до 7 мм). Местами гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер переменный, порывистый – до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.