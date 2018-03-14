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Погода в Туле 15 марта: снегопад, гололёд и порывистый ветер

Погода в Туле 15 марта: снегопад, гололёд и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность, днём около нуля, давление низкое.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Возможен сильный снег.

Днем местами налипание мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо, до 7 мм). Местами гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер переменный, порывистый – до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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