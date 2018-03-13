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В Туле с 15 по 17 марта ожидаются метели и мороз

В Туле с 15 по 17 марта ожидаются метели и мороз

Так, в ночь на субботу в областном центре синоптики прогнозируют -18 градусов мороза.

Гидрометцентр РФ предупреждает о снеге, метели и гололеде в Центральном федеральном округе 15 марта и о сильном морозе. Об этом пишет РИА «Новости».

– 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что ветер будет усиливаться до 12−18 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы и гололед.

– 16 марта в округе, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 10 — минус 17 градусов в ночные часы, 17 марта ночью температура 17−22 градуса мороза, на севере до минус 27 градусов, — добавляют в Гидрометцентре России.
 
Так, в Туле с 15 до 17 марта ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют в субботу ночью до -18 градусов мороза.
 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +3
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