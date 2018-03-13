В Туле с 15 по 17 марта ожидаются метели и мороз
Так, в ночь на субботу в областном центре синоптики прогнозируют -18 градусов мороза.
– 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Отмечается, что ветер будет усиливаться до 12−18 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы и гололед.
– 16 марта в округе, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 10 — минус 17 градусов в ночные часы, 17 марта ночью температура 17−22 градуса мороза, на севере до минус 27 градусов, — добавляют в Гидрометцентре России.
Так, в Туле с 15 до 17 марта ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют в субботу ночью до -18 градусов мороза.
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