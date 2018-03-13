В Туле с 15 по 17 марта ожидаются метели и мороз

Так, в ночь на субботу в областном центре синоптики прогнозируют -18 градусов мороза.

Гидрометцентр РФ предупреждает о снеге, метели и гололеде в Центральном федеральном округе 15 марта и о сильном морозе. Об этом пишет РИА «Новости».

– 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что ветер будет усиливаться до 12−18 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы и гололед.