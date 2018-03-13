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Авилов: Голосование по транспорту станет основой изменений всей схемы движения в Туле

Авилов: Голосование по транспорту станет основой изменений всей схемы движения в Туле

В здании правительства прошла пресс-конференция по теме реализации в Тульской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала об особенностях реализации проекта «Городская комфортная среда» в 2018 году в Тульской области.

Проектом будут охвачены 28 муниципалитетов региона. 300 дворов уже отобраны для благоустройства в 2018 году по всей области.

Также в этом году будут благоустроены парки в Кимовске, Плавске и Ясногорске. Помимо этого в планах — благоустроить общественные пространства, за которые проголосуют жители города.

Субсидии 10 муниципалитетам с численность жителей более 20 тысяч будут предоставлены только после рейтингового голосования.

Глава муниципального образования город Тулы Евгений Авилов:

- В этом году мы благоустроим 77 дворов — это пространство 138 многоквартирных домов.

Жители города предложили благоустроить городские пространства — для рейтингового голосования выбраны десять. 18 марта будут организован счетные участки, где можно будет проголосовать за то или иное пространство.

Евгений Авилов рассказал, что на тульских предприятиях раздают талоны для предварительной регистрации для участия в этом голосовании. На участке талон можно обменять на лист регистрации без дополнительных затрат времени.

Также помимо голосования за объекты благоустройства будет проводиться опрос по транспорту.

Это процесс изучения общественного мнения по проблеме организации движения в городе. Результаты этого голосования лягут в основу дальнейшего анализа пассажиропотока, маршрутной сети, — подчеркнул Авилов.

Единственная просьба к тулякам, участвующим в голосовании — оставляйте свои контакты, если предлагаете какой то иной вариант по транспорту.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта были благоустроены два парка и набережная в Ефремове.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:27 +1
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