Где будут голосовать туляки: Авилов назначил голосование по общегородским вопросам
Евгений Авилов подписал соответствующее постановление о назначении голосования. Напомним, оно состоится 18 марта 2018 года.
В администрации города Тулы подписано постановление о назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и по транспортным вопросам.
Общегородское голосование назначено на 18 марта 2018 года, оно будет проходить с 8.00 до 20.00.
В постановлении определены адреса территориальных счетных комиссий.
Напомним, что тулякам предложат проголосовать за 10 общественных пространств, которые необходимо благоустроить
Также можно высказать мнение о развитии транспорта: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение, нужно ли использовать пассажирский автотранспорт разной вместимости.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, проголосовать жители смогут вот здесь:
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
г.Тула, ул. Набережная Дрейера, д.33,
МКОУ «Межшкольный учебный комбинат города Тулы», МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»
|
|
г.Тула, ул. Галкина, д. 14, МБОУ- лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова
|
|
г.Тула, ул. Октябрьская, д.41, МБО ДО «Центр внешкольной работы»
|
|
г.Тула, ул. Галкина, д.29, МБОУСОШ № 1
|
|
г.Тула, ул. Максимовского, д.2, МБОУСОШ № 71
|
|
г.Тула, поселок Хомяково, ул. Березовская, д.2, МУК «Дом культуры поселок Хомяково»
|
|
г.Тула, поселок Горелки, ул. Макаренко, д.31, МКОУСОШ № 43
|
|
г.Тула, поселок Октябрьский, 18-й проезд, д.2, МКОУСОШ № 48
|
|
г.Тула, ул. Октябрьская, д.201-а, МОУ ДОД «Зареченская школа искусств»
|
|
г.Тула, ул. Октябрьская, д.199, МБОУСОШ № 52
|
|
г.Тула, ул. Герцена, д.50, МКОУСОШ № 53
|
|
г.Тула, ул. Пузакова, д.12-а, МБОУСОШ № 28
|
|
г.Тула, ул. Максима Горького, д.41, МБОУСОШ № 55 корп. 2
|
|
г.Тула, ул. Максима Горького, д.41, МБОУСОШ № 55 корп.1
|
|
г.Тула, ул. Максима Горького, д.20, МУК «Тульская библиотечная система» библиотека-филиал № 20 имени А.С. Пушкина
|
|
г.Тула, ул. Литейная, д. 25, МБОУСОШ № 10
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
г. Тула, ул. Гагарина, д. 3, МКОУСОШ № 65
|
|
г.Тула, ул. Пушкина, д. 24, ГУЗ «Тульская областная бальнеологическая лечебница имени Я.С. Стечкина»
|
|
г.Тула, ул. Гагарина, д.2 МУК «Дом культуры «Косогорец»
|
|
г.Тула, ул. Пушкина, д. 19, здание ГУ администрации г.Тулы по Привокзальному территориальному округу
|
|
г.Тула, ул. Максима Горького, д. 40, МБОУСОШ № 66
|
|
г.Тула, ул. Гагарина, д. 1, МОУДОД «Детская школа искусств № 4»
|
|
г.Тула, Калужское шоссе, д. 9, ФГУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Тульской области»
|
|
г.Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 5-а, ТЦ «Мегастрой»
|
|
г.Тула, ул. Карбышева, д. 20А, МУК «Клуб «Михалково»
|
|
г.Тула, ул. Сурикова д. 5, МБОУСОШ № 41
|
|
г.Тула, ул. Седова д. 35-в, МБОУСОШ № 19
|
|
г.Тула, ул. Оружейная, д. 46-а, МБОУСОШ № 7
|
|
г.Тула, Одоевское шоссе, д. 50, ОАО «РЖД» МЖД Московский учебный центр профессиональных квалификаций
|
|
г.Тула, ул. Серебровская д. 32, МБОУСОШ № 13 имени И.В. Болдина
|
|
г.Тула, ул. Привокзальная, д. 25, ЗАО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
|
|
г.Тула, Одоевское шоссе, д. 25, МБУ «Молодежный центр «Радуга»
|
|
г.Тула, Павшинский мост, д. 3, ОАО Тульская обувная фабрика «ЗАРЯ»
|
|
г.Тула, ул. Рогова, д. 30, МБОУ- гимназия № 4
|
|
г.Тула, ул. Кабакова, д. 92, МБОУСОШ № 62
|
|
г.Тула, Одоевское шоссе, д. 106, МБОУСОШ № 63 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
|
|
г.Тула, 7-й Полюсный проезд, д.16, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный технический колледж»
|
|
г.Тула, ул. Демонстрации, д. 134, Дворец культуры железнодорожников филиала МЖД ОАО «Российские железные дороги»
|
|
г.Тула, ул. Первомайская, д. 53, МБОУСОШ № 57
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
г.Тула, ул. Ступинская, д. 2
|
|
г.Тула, ул. Кирова, д. 162-а, МБОУ «Гимназия № 30» г.Тулы
|
|
г.Тула, ул. Кирова, д. 186, МБОУСОШ № 22
|
|
г.Тула, ул. Кирова, д. 171, МБОУСОШ № 64
|
|
г.Тула, ул. Щегловская засека, д.3, «Тульский» филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
|
|
г.Тула, Щегловская засека, д. 35, спортзал ОАО «НПО «Сплав»
|
|
г.Тула, ул. Баженова, д. 25, МБОУСОШ № 60
|
|
г.Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37, отдел управления образования администрации г. Тулы
|
|
г.Тула, ул. Гармонная, д. 37, МБОУСОШ № 21
|
|
г.Тула, ул. Ложевая, д. 124, МБНОУ - «Лицей № 3 (искусств)»
|
|
г.Тула, ул. Калинина, д. 7, МБОУСОШ № 25
|
|
г.Тула, ул. Калинина, д. 22, корп. 5, МБОУ-гимназия № 3
|
|
г.Тула, ул. Замочная, д. 105, ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1»
|
|
г.Тула, ул. Епифанская, д. 189, ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива»
|
|
г.Тула, ул. Приупская, д. 1, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»
|
|
г.Тула, ул. Рихарда Зорге, д.29, МКОУ межшкольный учебный комбинат № 5
|
|
г.Тула, ул. Немцова, д. 27, МБОУСОШ № 23
|
|
г.Тула, ул. Вильямса, д. 10, МБОУСОШ № 40
|
|
г.Тула, ул. Майская, д. 4, МБОУСОШ № 50
|
|
г.Тула, 1-ый проезд Металлургов, д.7, МБОУСОШ № 24
|
|
г.Тула, ул. Майская, д. 5, Молодежный центр Пролетарского района
|
|
г.Тула, ул. Юлиуса Фучика, д. 24, корп. 1, общежитие ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница
|
|
г.Тула, ул. Кутузова, д. 94, МБОУСОШ № 56
|
|
г.Тула, ул. Металлургов, д.70, корп.2, ГОУ НПО ТО «Техникум пищевых производств»
|
|
г.Тула, 1-ый проезд Металлургов, д.7, МБОУСОШ № 24
|
|
г.Тула, ул. Приупская, д. 9-а, МБОУ-гимназия № 1
|
|
г.Тула, ул. Кутузова, д. 112, МБОУСОШ № 61
|
|
г.Тула, ул. Металлургов, д. 22, МУК «Центр культуры и досуга»
|
|
г.Тула, ул. Металлургов, д. 2, МБОУСОШ № 51
|
|
г.Тула, ул. Макара Мазая, д. 13, МБОУСОШ № 49
|
|
г.Тула, ул. Металлургов, д. 37, МБОУСОШ № 18
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
г.Тула, ул. Болдина, д. 47, Тульский областной союз потребительских обществ
|
|
г.Тула, ул. Болдина, д. 100, МБОУСОШ № 34
|
|
г.Тула, проспект Ленина, д. 92, ФГБОУ ВПО ТулГУ, главный учебный корпус
|
|
г.Тула, проспект Ленина, д. 90, ФГБОУ ВПО ТулГУ, 6 учебный корпус
|
|
г.Тула, проспект Ленина, д. 84, ФГБОУ ВПО ТулГУ, 2 учебный корпус
|
|
г.Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 68, МБОУСОШ с углубленным изучением английского языка № 58
|
|
г.Тула, ул. Бундурина, д. 45, ГУО ТО «ТС(к)ОШ VIII вида № 3»
|
|
г.Тула, ул. Софьи Перовской, д. 40, МБОУСОШ № 33 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова
|
|
г.Тула, ул. Ленина, д.21, МБОУСОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4
|
|
г.Тула, ул. Вересаева, д.12, «Технический колледж имени С.И. Мосина» ФГБОУ ВПО «ТулГУ»
|
|
г.Тула, ул. Пушкинская, д. 57, МУ «Молодежный центр Советского района города Тулы»
|
|
г.Тула, ул. Фрунзе, д.18, МБОУСОШ № 17
|
|
г.Тула, ул. Халтурина, д. 1, ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж»
|
|
г.Тула, ул. Революции, д. 14, МБОУ- гимназия № 2
|
|
г.Тула, ул. Вересаева, д.10, МБОУ – лицей № 4 имени Героя России Д.Е.Горшкова
|
|
г.Тула, ул. Демонстрации, д. 6, МБОУСОШ № 16 имени полного кавалера ордена Славы В.С. Королева
|
|
г.Тула, ул. Сойфера, д. 8, МБОУСОШ № 3
|
|
г.Тула, ул. Коминтерна, д. 21, Технический колледж имени С.И. Мосина ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
|
|
г.Тула, ул. Коминтерна, д. 22, МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
|
|
г.Тула, ул. Сойфера, д. 35, МОУДО «Клуб юных моряков «Юнга» имени В.Ф. Руднева»
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
г.Тула, ул. Перекопская, д. 2, МКОУСОШ № 39
|
|
г.Тула, ул. Новомосковская, д. 5-а, МБОУСОШ № 31
|
|
г.Тула, ул. Кауля, д. 9, корп.4, МБОУСОШ № 8
|
|
г.Тула, ул. Староникитская, д. 107, МЦ дополнительного образования детей «Преображение»
|
|
г.Тула, ул. Староникитская, д. 38-б, ГОУ СПО «Тульский педагогический колледж № 1»
|
|
г.Тула, ул. Жуковского, д. 27, МКОУСОШ № 6
|
|
г.Тула, ул. Менделеевская, д.5, МОУ- гимназия № 11
|
|
г.Тула, ул.Металлистов, 2-а, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова»
|
|
г.Тула, ул. Ф.Энгельса, 89, ГОУ ТТЭК им. Рогова
|
|
г.Тула, пр. Ленина, д. 46, ООО «Управление хозяйственного обслуживания Тульской федерации профсоюзов»
|
|
г.Тула, пр. Ленина, д. 89, МБОУ - гимназия № 20
|
|
г.Тула, ул.Тимирязева, д.99, ОАО «Тулэнерго»
|
|
г.Тула, ул.Тимирязева, д. 70, РОСТО ДОСААФ
|
|
г.Тула, ул. Шевченко, д.21, МКОУСОШ № 38
|
|
г.Тула, ул. Николая Руднева, д. 51, МКОУСОШ № 14
|
|
г.Тула, ул. Николая Руднева, д. 62, МБОУСОШ № 36
|
|
г.Тула, пр. Ленина, д.125, ТГПУ имени Л.Н. Толстого
|
|
г.Тула, ул. Волоховская, д.7, МБОУСОШ № 54
|
|
г.Тула, ул. Рязанская, д.40, ГОУ СПО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
|
|
г.Тула, пр. Ленина, д.139-а, МБОУСОШ № 15
|
|
г.Тула, поселок 2-й Западный, ул. Маяковского, д. 1, МКОУСОШ № 70
|
|
г.Тула, поселок Менделеевский, ул.Ленина д.11, МКОУСОШ № 69
|
|
г. Тула, поселок Озерный, клуб, учебный класс
|
|
г.Тула, поселок Победа, ул.Октябрьская, д.6, МКОУСОШ № 67
|
|
г.Тула, поселок Южный, Шахтерский проезд, д.8, ООО «Мосшахтострой»
|
|
г.Тула, Скуратовский микрорайон, д.10, МБОУСОШ № 68
|
№ пп
|
Место дислокации территориальных счетных комиссий
|
|
п.Ленинский, ул.Гагарина, д.9, МБУК «Культурно-спортивный комплекс»
|
|
п.Ленинский, ул.Гагарина, д.11, МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.В.Чихирева»
|
|
п.Ленинский, ул.Ленина, д.1, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Орион».
|
|
п. Ленинский, ул. Механизаторов, д.10в, МАУ «Спортивные объекты»
|
|
п.Ленинский, ул.Центральная, д. 1-а, МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Борисова П.С.»
|
|
п.Барсуки, ул.Пушкина, д.1, МБОУ «Барсуковская средняя общеобразовательная школа имени Е.Н.Волкова»
|
|
п.Барсуки, ул.Советская, д.16а, МКУК «Культурно -досуговый центр п. Барсуки»
|
|
п. Плеханово, ул.Ленина, д.45, МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа № 17»
|
|
п.Плеханово, ул.Заводская, д.16, Управление администрации г. Тулы по работе с территорией «Плеханово»
|
|
п.Плеханово, ул.Свердлова, д.55, МБОУ «Плехановская начальная общеобразовательная школа»
|
|
п.Плеханово, ул.Заводская. д.19, МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа № 1»
|
|
п. Прилепы, Буденного, д.7, МБОУ «Прилепская средняя общеобразовательная школа»
|
|
с.Лутовиново, д.2, ГУЗ Лутовиновский фельдшерско-акушерский пункт
|
|
п.Сергиевский, ул.Центральная, Сергиевский подростково-молодежный клуб
|
|
д.Крутое, д. 6а, Крутенский сельский клуб
|
|
д.Старое Басово, д.38-а, Старо-Басовский сельский Дом культуры
|
|
п.Ильинка, ул.Центральная, д.19а, МКУК «централизованное клубное объединение «Ильинское»
|
|
п.Петелино, ул.Парковая, д.4, МБОУ «Петелинская средняя общеобразовательная школа»
|
|
с. Осиновая Гора, мкр. Левобережный, проезд 1-й Восточный, д. 9, управляющая компания ООО «СпецСтрой»
|
|
п. Иншинский, д.34, Управление администрации г. Тулы по работе с территорией «Иншинское»
|
|
п. Рассвет, д. 35, Рассветский сельский Дом культуры
|
|
п. Иншинский, д.22, Иншинский сельский Дом культуры
|
|
с.Зайцево, ул.Школьная, д.12, МБОУ «Зайцевская основная общеобразовательная школа»
|
|
с.Зайцево, ул. Новая, д.1, Зайцевский сельский Дом культуры
|
|
п.Южный, ГУЗ Кураковский фельдшерско-акушерский пункт
|
|
п.Рассвет, д.44, МБОУ «Рассветская средняя общеобразовательная школа им. В.В.Лапина»
|
|
п. Рассвет, д.38, ГУЗ «Амбулатория п.Рассвет»
|
|
п.Молодежный, ул.Центральная, д.10, МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа»
|
|
п.Торхово, ул.Центральная. д.22, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа»
|
|
п.Обидимо, ул.Школьная, д.3, МБОУ «Обидимская средняя общеобразовательная школа»
|
|
п.Рождественский, ул.Московская, д.18, МОБУ«Рождественская средняя общеобразовательная школа»
|
|
село Архангельское, ул. Промышленная, д.2, Архангельский сельский Дом культуры
|
|
п. Октябрьский, д.113, МКУК «Богучаровское централизованное культурно-спортивное объединение»
|
|
с. Слободка, клуб ФГУ «ЦВС «Слободка»
|
|
д.Ямны, д.1а, МБОУ «Иншинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Толстого»
|
|
с.Федоровка, ул. Станционная, д.7а, МБОУ «Федоровская основная общеобразовательная школа»
|
|
с.Алешня, ул.Центральная, д.35, Алешинский сельский Дом культуры
|
|
в\г Берники, д.1.кв.1
|
|
д.Коптево, д.75, МБОУ «Коптевская основная общеобразовательная школа»
|
|
с.Хрущево, ул.Совхозная, д.1, СПК «Приупские зори»
|
|
с.Хрущево, ул.Центральная, д.142, МБОУ «Хрущевская средняя общеобразовательная школа имени А.И.Миронова»
|
|
д.Барсуки, ул.Клубная. д.15, ГУЗ Барсуковский фельдшерско-акушерский пункт
|
|
д.Морозовка, ул.Центральная, д.9, Управление администрации г. Тулы по работе с территорией «Шатское»
|
|
п.Шатск, ул. Садовая, д.1а, МКУК «Шатское централизованное объединение культуры и спорта»