Где будут голосовать туляки: Авилов назначил голосование по общегородским вопросам

Евгений Авилов подписал соответствующее постановление о назначении голосования. Напомним, оно состоится 18 марта 2018 года.

В администрации города Тулы подписано постановление о назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и по транспортным вопросам.

Общегородское голосование назначено на 18 марта 2018 года, оно будет проходить с 8.00 до 20.00.

В постановлении определены адреса территориальных счетных комиссий.

Напомним, что тулякам предложат проголосовать за 10 общественных пространств, которые необходимо благоустроить

Также можно высказать мнение о развитии транспорта: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение, нужно ли использовать пассажирский автотранспорт разной вместимости.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, проголосовать жители смогут вот здесь:

Зареченский территориальный округ

№ пп Место дислокации территориальных счетных комиссий г.Тула, ул. Набережная Дрейера, д.33, МКОУ «Межшкольный учебный комбинат города Тулы», МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» г.Тула, ул. Галкина, д. 14, МБОУ- лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова г.Тула, ул. Октябрьская, д.41, МБО ДО «Центр внешкольной работы» г.Тула, ул. Галкина, д.29, МБОУСОШ № 1 г.Тула, ул. Максимовского, д.2, МБОУСОШ № 71 г.Тула, поселок Хомяково, ул. Березовская, д.2, МУК «Дом культуры поселок Хомяково» г.Тула, поселок Горелки, ул. Макаренко, д.31, МКОУСОШ № 43 г.Тула, поселок Октябрьский, 18-й проезд, д.2, МКОУСОШ № 48 г.Тула, ул. Октябрьская, д.201-а, МОУ ДОД «Зареченская школа искусств» г.Тула, ул. Октябрьская, д.199, МБОУСОШ № 52 г.Тула, ул. Герцена, д.50, МКОУСОШ № 53 г.Тула, ул. Пузакова, д.12-а, МБОУСОШ № 28 г.Тула, ул. Максима Горького, д.41, МБОУСОШ № 55 корп. 2 г.Тула, ул. Максима Горького, д.41, МБОУСОШ № 55 корп.1 г.Тула, ул. Максима Горького, д.20, МУК «Тульская библиотечная система» библиотека-филиал № 20 имени А.С. Пушкина г.Тула, ул. Литейная, д. 25, МБОУСОШ № 10

Привокзальный территориальный округ

№ пп Место дислокации территориальных счетных комиссий г. Тула, ул. Гагарина, д. 3, МКОУСОШ № 65 г.Тула, ул. Пушкина, д. 24, ГУЗ «Тульская областная бальнеологическая лечебница имени Я.С. Стечкина» г.Тула, ул. Гагарина, д.2 МУК «Дом культуры «Косогорец» г.Тула, ул. Пушкина, д. 19, здание ГУ администрации г.Тулы по Привокзальному территориальному округу г.Тула, ул. Максима Горького, д. 40, МБОУСОШ № 66 г.Тула, ул. Гагарина, д. 1, МОУДОД «Детская школа искусств № 4» г.Тула, Калужское шоссе, д. 9, ФГУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Тульской области» г.Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 5-а, ТЦ «Мегастрой» г.Тула, ул. Карбышева, д. 20А, МУК «Клуб «Михалково» г.Тула, ул. Сурикова д. 5, МБОУСОШ № 41 г.Тула, ул. Седова д. 35-в, МБОУСОШ № 19 г.Тула, ул. Оружейная, д. 46-а, МБОУСОШ № 7 г.Тула, Одоевское шоссе, д. 50, ОАО «РЖД» МЖД Московский учебный центр профессиональных квалификаций г.Тула, ул. Серебровская д. 32, МБОУСОШ № 13 имени И.В. Болдина г.Тула, ул. Привокзальная, д. 25, ЗАО «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ» г.Тула, Одоевское шоссе, д. 25, МБУ «Молодежный центр «Радуга» г.Тула, Павшинский мост, д. 3, ОАО Тульская обувная фабрика «ЗАРЯ» г.Тула, ул. Рогова, д. 30, МБОУ- гимназия № 4 г.Тула, ул. Кабакова, д. 92, МБОУСОШ № 62 г.Тула, Одоевское шоссе, д. 106, МБОУСОШ № 63 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова г.Тула, 7-й Полюсный проезд, д.16, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный технический колледж» г.Тула, ул. Демонстрации, д. 134, Дворец культуры железнодорожников филиала МЖД ОАО «Российские железные дороги» г.Тула, ул. Первомайская, д. 53, МБОУСОШ № 57

Пролетарский территориальный округ

№ пп Место дислокации территориальных счетных комиссий г.Тула, ул. Ступинская, д. 2 г.Тула, ул. Кирова, д. 162-а, МБОУ «Гимназия № 30» г.Тулы г.Тула, ул. Кирова, д. 186, МБОУСОШ № 22 г.Тула, ул. Кирова, д. 171, МБОУСОШ № 64 г.Тула, ул. Щегловская засека, д.3, «Тульский» филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации г.Тула, Щегловская засека, д. 35, спортзал ОАО «НПО «Сплав» г.Тула, ул. Баженова, д. 25, МБОУСОШ № 60 г.Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37, отдел управления образования администрации г. Тулы г.Тула, ул. Гармонная, д. 37, МБОУСОШ № 21 г.Тула, ул. Ложевая, д. 124, МБНОУ - «Лицей № 3 (искусств)» г.Тула, ул. Калинина, д. 7, МБОУСОШ № 25 г.Тула, ул. Калинина, д. 22, корп. 5, МБОУ-гимназия № 3 г.Тула, ул. Замочная, д. 105, ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1» г.Тула, ул. Епифанская, д. 189, ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» г.Тула, ул. Приупская, д. 1, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» г.Тула, ул. Рихарда Зорге, д.29, МКОУ межшкольный учебный комбинат № 5 г.Тула, ул. Немцова, д. 27, МБОУСОШ № 23 г.Тула, ул. Вильямса, д. 10, МБОУСОШ № 40 г.Тула, ул. Майская, д. 4, МБОУСОШ № 50 г.Тула, 1-ый проезд Металлургов, д.7, МБОУСОШ № 24 г.Тула, ул. Майская, д. 5, Молодежный центр Пролетарского района г.Тула, ул. Юлиуса Фучика, д. 24, корп. 1, общежитие ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница г.Тула, ул. Кутузова, д. 94, МБОУСОШ № 56 г.Тула, ул. Металлургов, д.70, корп.2, ГОУ НПО ТО «Техникум пищевых производств» г.Тула, 1-ый проезд Металлургов, д.7, МБОУСОШ № 24 г.Тула, ул. Приупская, д. 9-а, МБОУ-гимназия № 1 г.Тула, ул. Кутузова, д. 112, МБОУСОШ № 61 г.Тула, ул. Металлургов, д. 22, МУК «Центр культуры и досуга» г.Тула, ул. Металлургов, д. 2, МБОУСОШ № 51 г.Тула, ул. Макара Мазая, д. 13, МБОУСОШ № 49 г.Тула, ул. Металлургов, д. 37, МБОУСОШ № 18

Советский территориальный округ

№ пп Место дислокации территориальных счетных комиссий г.Тула, ул. Болдина, д. 47, Тульский областной союз потребительских обществ г.Тула, ул. Болдина, д. 100, МБОУСОШ № 34 г.Тула, проспект Ленина, д. 92, ФГБОУ ВПО ТулГУ, главный учебный корпус г.Тула, проспект Ленина, д. 90, ФГБОУ ВПО ТулГУ, 6 учебный корпус г.Тула, проспект Ленина, д. 84, ФГБОУ ВПО ТулГУ, 2 учебный корпус г.Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 68, МБОУСОШ с углубленным изучением английского языка № 58 г.Тула, ул. Бундурина, д. 45, ГУО ТО «ТС(к)ОШ VIII вида № 3» г.Тула, ул. Софьи Перовской, д. 40, МБОУСОШ № 33 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова г.Тула, ул. Ленина, д.21, МБОУСОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4 г.Тула, ул. Вересаева, д.12, «Технический колледж имени С.И. Мосина» ФГБОУ ВПО «ТулГУ» г.Тула, ул. Пушкинская, д. 57, МУ «Молодежный центр Советского района города Тулы» г.Тула, ул. Фрунзе, д.18, МБОУСОШ № 17 г.Тула, ул. Халтурина, д. 1, ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» г.Тула, ул. Революции, д. 14, МБОУ- гимназия № 2 г.Тула, ул. Вересаева, д.10, МБОУ – лицей № 4 имени Героя России Д.Е.Горшкова г.Тула, ул. Демонстрации, д. 6, МБОУСОШ № 16 имени полного кавалера ордена Славы В.С. Королева г.Тула, ул. Сойфера, д. 8, МБОУСОШ № 3 г.Тула, ул. Коминтерна, д. 21, Технический колледж имени С.И. Мосина ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» г.Тула, ул. Коминтерна, д. 22, МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г.Тула, ул. Сойфера, д. 35, МОУДО «Клуб юных моряков «Юнга» имени В.Ф. Руднева»

Центральный территориальный округ

№ пп Место дислокации территориальных счетных комиссий г.Тула, ул. Перекопская, д. 2, МКОУСОШ № 39 г.Тула, ул. Новомосковская, д. 5-а, МБОУСОШ № 31 г.Тула, ул. Кауля, д. 9, корп.4, МБОУСОШ № 8 г.Тула, ул. Староникитская, д. 107, МЦ дополнительного образования детей «Преображение» г.Тула, ул. Староникитская, д. 38-б, ГОУ СПО «Тульский педагогический колледж № 1» г.Тула, ул. Жуковского, д. 27, МКОУСОШ № 6 г.Тула, ул. Менделеевская, д.5, МОУ- гимназия № 11 г.Тула, ул.Металлистов, 2-а, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова» г.Тула, ул. Ф.Энгельса, 89, ГОУ ТТЭК им. Рогова г.Тула, пр. Ленина, д. 46, ООО «Управление хозяйственного обслуживания Тульской федерации профсоюзов» г.Тула, пр. Ленина, д. 89, МБОУ - гимназия № 20 г.Тула, ул.Тимирязева, д.99, ОАО «Тулэнерго» г.Тула, ул.Тимирязева, д. 70, РОСТО ДОСААФ г.Тула, ул. Шевченко, д.21, МКОУСОШ № 38 г.Тула, ул. Николая Руднева, д. 51, МКОУСОШ № 14 г.Тула, ул. Николая Руднева, д. 62, МБОУСОШ № 36 г.Тула, пр. Ленина, д.125, ТГПУ имени Л.Н. Толстого г.Тула, ул. Волоховская, д.7, МБОУСОШ № 54 г.Тула, ул. Рязанская, д.40, ГОУ СПО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» г.Тула, пр. Ленина, д.139-а, МБОУСОШ № 15 г.Тула, поселок 2-й Западный, ул. Маяковского, д. 1, МКОУСОШ № 70 г.Тула, поселок Менделеевский, ул.Ленина д.11, МКОУСОШ № 69 г. Тула, поселок Озерный, клуб, учебный класс г.Тула, поселок Победа, ул.Октябрьская, д.6, МКОУСОШ № 67 г.Тула, поселок Южный, Шахтерский проезд, д.8, ООО «Мосшахтострой» г.Тула, Скуратовский микрорайон, д.10, МБОУСОШ № 68

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