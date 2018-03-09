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В Туле начнут производить автомат-амфибию
Фото из архива Myslo.

В Туле начнут производить автомат-амфибию

В Туле готовят к серийному производству автомат АДС, способный стрелять на суше и под водой.

«Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия», — цитирует РИА Новости слова начальника отделения «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Юрия Амелина.

Заказчики оружия – Министерство обороны России и Росгвардия.

По словам Амелина, автомат-амфибию, возможно, будут поставлять и в другие страны.
 

Первая зарубежная презентация российского автомата АДС состоялась в феврале 2015 года на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда говорили, что серийный выпуск автомата-амфибии начнут в 2016-м.


Двусредный автомат АДС

Автомат АДС калибра 5,45 мм предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.

Разработан специалистами тульского «Конструкторского бюро приборостроения» в начале XXI века на смену автомату подводному специальному (АПС), который, наравне с подводным пистолетом (СПП-1), к тому времени уже четверть века стоял на вооружении советских\российских боевых пловцов.

АПС был не очень удачной версией: в соответствии с техническими условиями, автомат был рассчитан на 2 тысячи выстрелов под водой и лишь 180 выстрелов на суше. Поэтому боевому пловцу при работе на суше де-факто приходилось «дублировать» АПС-5 чисто «сухопутным» оружием.

Специалисты тульского КБП создали новый патрон калибра 5.45, который можно было бы эффективно применять под водой. Он получил наименование 5.45 ПСП (патрон специальный подводный) и по габаритам подходил в штатный магазин автомата для сухопутной стрельбы (в АПС-5 применялись пули игловидной формы длиной более 12 см). Таким образом, двухсредный автомат в условиях суши стреляет обычными патронами калибра 5.45, а воде применяются патроны 5.45 ПСП (патрон специальный подводный).

В 2013 году автомат АДС принят на вооружение российских Вооруженных Сил. Впервые АДС продемонстрировали Владимиру Путину во время его визита в Тулу 20 января 2014 года, после чего с некоторых ТТХ автомата сняли гриф «Секретно».

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:12 +5
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