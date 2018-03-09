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Дом в Кимовском районе тушили 8 пожарных

Дом в Кимовском районе тушили 8 пожарных

Дом в деревне Кораблино загорелся сегодня, 9 марта, рано утром.

Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, 9 марта 2018 года в 4.53 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Кораблино Кимовского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-55 и ПСЧ-62.

По прибытии на место происшествия, в 4.57, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 5.05.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в комнате размером 3×4 м обгорела мебельная стенка на площади 2 кв. м, обгорели обои на площади 2 кв. м, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:45 +2
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Кимовский районТульская область

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