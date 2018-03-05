В Туле сотрудницы Росгвардии соревновались в пулевой стрельбе

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Женщины-военнослужащие и сотрудницы Росгвардии соревновались в пулевой стрельбе. Стрелковый турнир прошел в тире ОМОНа и был приурочен к празднованию Международного женского дня.

Более 50 представительниц из вневедомственной охраны, отдела лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и Управления Росгвардии боролись за звание «Лучший стрелок».

На огневом рубеже участницы получили по десять патронов, и для того, чтобы выбиться в лидеры, они должны были поразить мишень с двадцати пяти метров и уложиться в отведенное время. Состязались стрелки как в личном первенстве, так и в командном.

По результатам турнира золото завоевала команда УВО по городу Туле, серебро досталось команде Управления Росгвардии, замкнула тройку призеров команда ОМОН Росгвардии.

В личном зачете первое место заняла прапорщик Евгения Самсонова (93 балла — УВО по г. Тула), старший лейтенант Ольга Алексеева завоевала серебряную медаль (92 балла — управление), бронзу получила подполковник Светлана Шаверновская (89 — управление).