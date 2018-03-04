новости
новости
Регистрация
Туляки жалуются на нечищеные дороги и дворы
Фото туляков.

Туляки жалуются на нечищеные дороги и дворы

Глава администрации города Евгений Авилов поручил усилить работы по ликвидации последствий снегопада.

Туляки присылают в редакцию Myslo фотографии нечищеных дорог и дворов. Всю ночь в городе шел снег, коммунальщики пока не успели убрать последствия снегопада.

Галерея
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 1
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 2
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 3
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 4
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 5
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 6
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 7
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 8
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 9
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 10
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 11
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 12
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 13
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 14
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 15
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 16
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 17
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 18
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 19
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 20
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 21
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 22
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 23
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 24
Туляки жалуются на нечищеные дороги, Фото: 25
показать все фотографии

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что сегодня, 4 марта, в уборке городских улиц задействована 101 единица техники, 31 единица работает в поселениях Ленинского района.

В ручной уборке территории задействовано 156 человек. Организован вывоз снега с площади Ленина, остановок и пешеходных переходов по улице Советской, проспекту Ленина. Ведется расчистка мостов и путепроводов.

Кроме того, глава администрации Тулы Евгений Авилов проводит объезд города. Он поручил усилить работы по ликвидации последствий снегопада и особое внимание уделить подходам к школам, детсадам и другим социальным объектам.

Также инспекторы управления административно-технического надзора проверят, как управляющие компании убирают придомовые территории.

 

Звонки по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 1391, 47−20−34.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 +5
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула
Прочее
снегснегопадуборка дорог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ДТП на проспекте Ленина парализовало движение транспорта
В Туле ДТП на проспекте Ленина парализовало движение транспорта
Депутаты предложили научить всех россиян оказывать первую помощь
Депутаты предложили научить всех россиян оказывать первую помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.