Туляки жалуются на нечищеные дороги и дворы

Фото туляков.

Туляки присылают в редакцию Myslo фотографии нечищеных дорог и дворов. Всю ночь в городе шел снег, коммунальщики пока не успели убрать последствия снегопада.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что сегодня, 4 марта, в уборке городских улиц задействована 101 единица техники, 31 единица работает в поселениях Ленинского района.

В ручной уборке территории задействовано 156 человек. Организован вывоз снега с площади Ленина, остановок и пешеходных переходов по улице Советской, проспекту Ленина. Ведется расчистка мостов и путепроводов.

Кроме того, глава администрации Тулы Евгений Авилов проводит объезд города. Он поручил усилить работы по ликвидации последствий снегопада и особое внимание уделить подходам к школам, детсадам и другим социальным объектам.

Также инспекторы управления административно-технического надзора проверят, как управляющие компании убирают придомовые территории.

Звонки по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 1391, 47−20−34.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.