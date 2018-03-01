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Владимир Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы

Владимир Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы

Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.

В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», завершилась церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин затронул тему развития культуры и волонтерства.
 
– 2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, который устанавливает обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтёрам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей, – отметил глава государства.
 
Также Президент подчеркнул, что в бурный век технологических перемен крайне важно сохранить свою идентичность. В связи с этим сложно переоценить роль культуры, которая является общенациональным цивилизационным кодом.
 
– Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем и другие регионы и города страны, – подчеркнул Владимир Путин.
 
Сюжет: Послание Президента РФ Федеральному собранию - 2018
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